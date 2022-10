OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a fait la déclaration suivante pour souligner la réunion inaugurale des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la santé mentale et de la consommation de substances :

Tout au long de la pandémie de COVID‑19, nous avons constaté des répercussions dévastatrices sur la santé mentale des Canadiennes et des Canadiens et sur la crise tragique des surdoses d'opioïdes, qui touche de nombreuses familles, amitiés et collectivités. Aucune province ni aucun territoire n'y a échappé.

Aujourd'hui, j'ai pu me joindre à mes homologues de tout le pays pour une discussion virtuelle sur des priorités importantes, notamment ce que nous pouvons faire pour résoudre la crise des surdoses, améliorer les services intégrés liés à la santé mentale et à la consommation de substances et appuyer le personnel de santé. Je m'engage à travailler avec mes homologues provinciaux et tous nos partenaires à l'élaboration d'un plan complet, fondé sur des données probantes, pour appuyer la santé mentale et le bien‑être de toutes les personnes au Canada et contribuer à sauver des vies.

Les discussions comme celles que nous avons eues aujourd'hui sont essentielles, car elles nous permettent de collaborer, d'apprendre de sages pratiques de nos collègues et de déterminer les formes de soutien qui fonctionnent mieux que d'autres.

Il faut absolument que nous continuions à travailler ensemble pour améliorer les services liés à la santé mentale et à la consommation de substances, réduire la stigmatisation et lutter contre la crise des surdoses d'opioïdes au moyen de mesures novatrices et concertées.

Je tiens à remercier tous les ministres de leur participation, et je remercie le ministre Malcolmson d'avoir coprésidé cette discussion.

Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les gens de toutes les régions du Canada aient accès à des services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, et que la santé mentale soit traitée équitablement dans notre système universel de soins de santé.

