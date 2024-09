OTTAWA, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le Canada est confronté à une tragique crise de santé publique qui n'épargne aucune communauté. La crise des drogues toxiques et des surdoses est alimentée par un dangereux approvisionnement en drogues synthétiques illégales. Les conséquences tragiques sont visibles et ressenties par nos familles, nos amis, nos voisins et nos communautés.

Les données publiées aujourd'hui montrent que le nombre de décès, d'hospitalisations et d'interventions des services d'urgence liés aux opioïdes au cours du premier trimestre de 2024 est inférieur à celui de la même période en 2023, mais que les taux restent à des niveaux extrêmement élevés. De janvier à mars 2024, il y a eu 1 906 décès, soit 21 décès par jour.

Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour s'assurer que les soutiens sanitaires et sociaux sont disponibles - afin que les gens obtiennent l'aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin, quel que soit leur lieu de résidence. Les personnes qui consomment des substances, leurs familles et les communautés qui les entourent ont besoin que nous utilisions tous les outils à notre disposition pour fournir des soins empreints de compassion et maintenir la sécurité de la communauté. Cela signifie qu'il faut investir dans des actions fondées sur des données probantes dans toute la gamme des outils de lutte contre la consommation de substances, y compris la prévention, la réduction des risques, le traitement et l'application de la loi.

Alors que l'année scolaire commence et que les étudiants reprennent leurs études, il est important d'avoir des conversations ouvertes sur les réalités actuelles de l'approvisionnement en drogues dangereuses. Étant donné la nature imprévisible de l'offre de drogues illégales, les personnes qui consomment des drogues ne serait-ce qu'une fois peuvent mourir d'une surdose.

J'encourage les étudiants de l'enseignement supérieur qui vivent seuls pour la première fois, ainsi que leurs proches, à connaître les moyens de se protéger et de protéger les autres, à savoir comment reconnaître une surdose et ce qu'il faut faire si l'on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide. La naloxone est l'un des moyens par lesquels nous pouvons tous contribuer à sauver des vies en cas d'urgence. Chacun peut se munir de naloxone, qui est disponible sans ordonnance dans la plupart des pharmacies, et apprendre à l'administrer.

Il n'existe pas de solution unique pour faire face à cette crise et aucune organisation ou aucun ordre de gouvernement ne peut la résoudre seul. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir avec tous les partenaires et les communautés pour prévenir d'autres décès et d'autres risques.

L'honorable Ya'ara Saks, C.P., députée

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

