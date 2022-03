OTTAWA, ON, le 23 mars 2022 /CNW/ - La publication d'aujourd'hui qui porte sur les données nationales des décès par surdose liés aux opioïdes et aux stimulants et autres dommages met en lumière les effets tragiques de l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques, ainsi que la façon dont la COVID-19 a aggravé la crise de surdoses. Avec une moyenne de 20 personnes qui sont décédées et 17 qui ont été hospitalisées chaque jour de janvier à septembre 2021, cette crise se fait lourdement sentir. Ces chiffres sont déchirants et nous sympathisons avec le chagrin des parents, amis et collectivités qui ont perdu des êtres chers.

Nous devons reconnaître que la consommation de substances est un enjeu de santé publique et non du système de justice criminelle. Elle est façonnée par des facteurs complexes, dont la santé physique et mentale, et les déterminants sociaux de la santé, comme l'accès au logement, le revenu et des services de santé mentale et de consommation de substances adaptés à la culture et accessibles.

À titre de première ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, je dirige une approche axée sur la société dans son ensemble pour lutter contre la consommation problématique de substances au Canada. Cela veut dire de coopérer avec une gamme de parties prenantes telle que les organisations d'intervenants, des prestataires de services communautaires, des personnes avec une expérience vécue ou vivante, des experts en soins de santé, des familles, des défenseurs communautaires, des représentants autochtones ainsi que des organismes d'application de la loi et de leurs homologues provinciaux, territoriaux et municipaux pour écouter leurs préoccupations et apprendre de leurs expériences et pour d'agir ensemble.

Nos partenaires sont unis dans leur engagement à appuyer les personnes qui consomment des substances, et possèdent l'expérience et l'expertise nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un plan efficace pour intervenir dans la crise des surdoses, diminuer la stigmatisation souvent associée à la consommation de substances, et sauver des vies.

Pour apporter des changements durables, nos actions doivent avoir une approche diversifiée et collaborative. Ce mois-ci, notre gouvernement a annoncé que, en partenariat avec le Conseil canadien des normes, nous élaborons des normes nationales pour les services en matière de santé mentale et de consommation de substances. Il s'agit de la première étape de l'officialisation de ce à quoi les Canadiennes et les Canadiens ainsi que les Peuples Autochtones peuvent s'attendre en terme de qualité et de rapidité pour les soins liés à la santé mentale et à la consommation de substances partout au pays. La reprise sera différente pour tout le monde, mais il importe d'être à la disposition des gens qui consomment là où ils se trouvent, afin de s'assurer qu'ils reçoivent rapidement les soins compatissants et sans stigmatisation dont ils ont besoin.

Nous investissons dans des interventions axées sur la réduction des risques pour prévenir les décès par surdose dans de nombreuses régions du Canada. L'accès à la naloxone et la formation sur son administration, les sites de consommation supervisée et les programmes d'approvisionnement plus sûr préviennent les surdoses et sauvent des vies. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons annoncé un investissement de 3,5 millions de dollars pour prolonger quatre programmes d'approvisionnement sûr à Victoria, à Vancouver et à Toronto. Grâce à ce financement supplémentaire, ces projets pilotes continueront de fournir des médicaments d'ordonnance comme solution de rechange à l'approvisionnement en drogues toxiques et d'offrir des services qui aident les personnes qui consomment des substances à vivre une vie en santé. Notre gouvernement continuera d'appuyer des initiatives qui sauvent des vies comme celles-ci partout au pays alors qu'il œuvre pour établir des collectivités sûres et saines partout au pays.

La pandémie a mis en lumière les lacunes de notre système de santé et de notre filet de sécurité sociale, et tous les ordres de gouvernement, tous les intervenants et toutes les collectivités à l'échelle du pays doivent redoubler leurs efforts pour combler ces lacunes, répondre aux divers besoins des personnes qui consomment des substances et sauver des vies.

Nous devons en faire plus. Nous allons en faire plus. Nous devons aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir les services d'appui en matière de santé et de consommation de substances dont ils ont besoin et qui sont sécuritaires, culturellement appropriés et qui tiennent compte des traumatismes.

L'honorable Carolyn Bennett, C.P., députée

Liens pertinents

Venir en aide aux personnes qui utilisent des substances pendant la pandémie de COVID-19

Mesures fédérales sur les opioïdes à ce jour

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Maja Staka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568 ; Relations avec les médias : Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]