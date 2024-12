OTTAWA, ON, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Chaque vie perdue par suicide a des répercussions considérables, voire dévastatrices, sur les familles, les amis et les communautés. Notre gouvernement veille à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient accès aux ressources et au soutien en matière de prévention du suicide, quels que soient le moment et l'endroit où ils en ont besoin.

Il me tient donc à cœur de vous présenter le Rapport d'étape 2024 sur la prévention du suicide, afin que nous puissions réfléchir au travail que nous avons accompli ensemble et nous tourner vers l'avenir. Ce rapport bisannuel fait état des progrès réalisés en matière de prévention du suicide depuis la publication du Plan d'action national pour la prévention du suicide le 31 mai 2024.

Le Plan d'action repose sur les données probantes actuelles et s'appuie sur le Cadre fédéral de prévention du suicide, ainsi que sur la dynamique et la collaboration issues du lancement réussi de la Ligne d'aide en cas de crise de suicide 9-8-8 en novembre 2023. Depuis son lancement, les répondants du 9-8-8 ont traité plus de 300 000 appels et textos. Récemment, à l'occasion du premier anniversaire de la ligne d'aide 9-8-8, j'ai eu l'occasion d'entendre directement les témoignages des intervenants qui apportent leur soutien et leur compassion, sans jugement, aux personnes qui en ont besoin. Je ne pourrai jamais assez remercier cette communauté pour le travail de sauvetage qu'elle accomplit chaque jour.

Pour aborder la question du suicide, il faut une collaboration et une coordination dans tous les secteurs, dans tous les ordres de gouvernement, et au sein des communautés. Au cours de l'année écoulée, j'ai reçu de la rétroaction sur ce qui est productif et sur la façon d'étendre la portée et l'incidence des interventions efficaces, sur ce qui est indispensable pour consolider la prévention du suicide, et sur le besoin de tenir compte de l'opinion et de l'expérience des personnes et des communautés dans tous les aspects de notre domaine de travail.

Ensemble, il est possible de renforcer nos efforts de prévention du suicide, afin que moins de vies soient perdues à cause du suicide et que les personnes et les communautés reçoivent le soutien dont elles ont besoin.

Si vous pensez au suicide ou si vous craignez qu'une personne de votre entourage y pense, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour obtenir de l'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Vous n'êtes pas seul; il suffit d'un appel ou d'un message texte pour obtenir de l'aide.

L'honorable Ya'ara Saks, C.P., députée

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

