OTTAWA, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Chaque vie perdue par suicide a des conséquences profondes. Les répercussions ressenties au sein des familles, des proches et des communautés peuvent être dévastatrices. Notre gouvernement veille à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient accès à des ressources de prévention du suicide et à d'autres formes de soutien, où et quand ils en ont besoin.

C'est aujourd'hui le premier anniversaire du lancement du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise suicide partout au Canada.

Depuis un an, les gens de tout le Canada ont accès à des services de prévention du suicide et de soutien à la détresse émotionnelle adaptés à leur culture et tenant compte des traumatismes, et ce, quel que soit l'endroit où ils vivent.

Depuis le lancement, les intervenants du 9-8-8 ont répondu à plus de 300 000 appels et messages texte. Ce réseau expérimenté de partenaires et d'intervenants formés a apporté soutien et compassion, sans jugement, à des personnes dans le besoin.

Les partenaires nationaux, provinciaux, territoriaux et locaux ainsi que le Centre de toxicomanie et de santé mentale constituent l'épine dorsale des services fédéraux 9-8-8 dans l'ensemble du Canada. Ils accompagnent les gens dans leurs moments de détresse, veillent à leur sécurité et établissent des liens au moment où ils en ont le plus besoin.

Ensemble, il est possible de consolider nos efforts de prévention du suicide afin de réduire le nombre de décès, et de soutenir les personnes et les communautés afin qu'elles obtiennent l'aide dont elles ont besoin.

Si vous pensez au suicide ou si vous craignez qu'une personne que vous connaissez y pense, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour obtenir un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Vous n'êtes pas seul; il suffit d'un appel ou d'un message texte pour obtenir de l'aide.

