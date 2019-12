Déclaration de la ministre de la Santé à propos de l'introduction de nouveaux produits de cannabis sur le marché légal et réglementé

OTTAWA, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a fait la déclaration suivante au sujet des nouveaux produits de cannabis qui entrent sur le marché légal et réglementé :

« Le gouvernement du Canada a légalisé et réglementé le cannabis pour le garder hors de la portée des jeunes, et empêcher les criminels d'en tirer profit. Pour maintenir l'atteinte de ces objectifs, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique peuvent légalement être mis en vente au Canada, selon des règles strictes, et par des détaillants autorisés uniquement.

« Des règles strictes sont en place pour minimiser l'attrait de ces nouveaux produits pour les jeunes Canadiens et diminuer les risques de consommation accidentelle et de surconsommation. Les produits à base de cannabis ne peuvent être produits que dans des installations sous licence fédérale et doivent respecter les normes concernant les ingrédients, les tests et les concentrations limites de THC. Ils doivent avoir un emballage neutre et à l'épreuve des enfants. Ils doivent aussi porter un étiquetage particulier à l'intention des consommateurs comprenant les ingrédients, la teneur en THC ainsi que des mises en garde pour la santé.

« Les producteurs autorisés doivent s'assurer qu'ils respectent les exigences en matière de sécurité, et qu'aucun de leurs produits ne contienne d'ingrédient pouvant nuire à la santé de l'utilisateur lorsque le produit est utilisé comme prévu. Ils sont également tenus d'aviser Santé Canada des produits qu'ils ont l'intention de vendre 60 jours avant leur mise en marché, afin que le Ministère puisse intervenir avant qu'un produit n'entre sur le marché canadien s'il a des préoccupations ou des questions. Étant donné les cas récents de maladies pulmonaires liés au vapotage, Santé Canada a demandé des renseignements supplémentaires aux transformateurs autorisés sur les ingrédients et la formulation de certains produits de vapotage qu'ils ont l'intention de vendre sur le marché légal du Canada.

« La meilleure façon pour les Canadiens de protéger leur santé est d'éviter la consommation de cannabis. Les adultes qui choisissent de le faire devraient éviter les produits provenant de sources illégales ou inconnues. Les nouvelles catégories de produits légaux à base de cannabis seront graduellement disponibles dans les magasins et en ligne au cours des prochains jours et des prochaines semaines, selon la province ou le territoire.

« Les adultes qui choisissent de consommer du cannabis doivent adopter un comportement responsable et conserver celui qu'ils ont à la maison hors de portée des enfants, des jeunes et des animaux domestiques. Nous encourageons également les Canadiens à prendre le temps de se renseigner sur la façon dont ces nouveaux produits peuvent les affecter et sur la façon de minimiser les risques de surconsommation, en consultant le site Canada.ca/cannabis. Si vous décidez de consommer du cannabis, prenez des produits à faible teneur en THC et sachez qu'il peut cela prenne jusqu'à deux heures avant de commencer à ressentir les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis et jusqu'à quatre heures pour en ressentir pleinement les effets.

« Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des campagnes de sensibilisation et de travailler avec les provinces et les territoires, les collectivités autochtones, l'industrie réglementée, les organismes de santé publique et les organismes d'application de la loi pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens ».

