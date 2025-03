GATINEAU, QC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a publié la déclaration suivante au sujet de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées :

« Je suis très fière d'annoncer que le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a été finalisé et qu'il entrera en vigueur le 15 mai 2025. Cela signifie que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées sera versée à temps, les Canadiens recevront les premiers chèques en juillet de cette année.

Il s'agit d'une réalisation majeure et historique. En effet, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées est un grand pas en avant dans l'amélioration du filet de sécurité sociale du pays et met en lumière d'autres mesures prises par le gouvernement du Canada pour assurer l'entière inclusion et participation des personnes en situation de handicap.

Grâce à un investissement de 6,1 milliards de dollars sur six ans, à partir de 2024-2025, et de 1,4 milliard de dollars par année par la suite, cette prestation soutiendra plus de 600 000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler, en s'ajoutant aux mesures de soutien au revenu offertes par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Dans l'esprit de "Rien sans nous", le gouvernement fédéral a mobilisé les Canadiens en situation de handicap, les intervenants auprès de ces personnes, les administrations et les organisations autochtones, de même que les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d'élaborer ce règlement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la mise en place de cette nouvelle prestation. Nous continuerons à solliciter les commentaires pour y apporter des améliorations dans l'avenir.

Le règlement final confirme les détails de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, comme les critères d'admissibilité et le calcul du montant de la prestation. À partir de juin 2025, les résidents canadiens âgés de 18 à 64 ans pourront être admissibles à cette prestation s'ils reçoivent le crédit d'impôt pour personnes handicapées et qu'ils satisfont aux autres critères d'admissibilité de la prestation. Le gouvernement fournira les détails du processus de demande au cours des prochains mois, y compris la marche à suivre pour faire une demande, ainsi que les lieux et le moment pour le faire.

La version définitive du règlement sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées sera publiée par le gouvernement dans la partie II de la Gazette du Canada, au cours des prochaines semaines. »

