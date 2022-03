OTTAWA, ON, le 7 mars 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire :

Chaque année, plus de la moitié de la nourriture produite au Canada est gaspillée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Que ce soit au moment où on la cultive, la prépare, la transforme ou la vend. De la ferme à l'épicerie, jusqu'au restaurant ou la maison.

Ce gaspillage ne se limite pas aux aliments en soi. On doit aussi tenir compte de l'énergie et des ressources utilisées pour les acheminer jusque dans notre assiette. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième pollueur au monde après les États-Unis et la Chine.

Cette semaine, des citoyens du monde entier participent à la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire pour faire leur part pour l'environnement et la planète. Le thème de cette année, « Le gaspillage alimentaire alimente les changements climatiques », nous rappelle que ce problème génère environ huit pour cent des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.

Il y a deux ans, notre gouvernement est passé à l'action en lançant le Défi de réduction du gaspillage alimentaire. Il s'agit d'une initiative de 20 millions de dollars qui offre un soutien financier pour les idées novatrices des entrepreneurs canadiens. Et nous sommes emballés par la réponse : nous avons reçu plus de 500 idées inspirantes pour prévenir, réacheminer et transformer les déchets alimentaires. Le vrai défi sera de choisir les gagnants!

Chaque proposition que nous avons reçue a énormément de potentiel pour mieux valoriser notre nourriture, réduire les émissions et relever certains des plus grands défis auxquels notre planète est confrontée aujourd'hui en lien avec les systèmes alimentaires et les changements climatiques.

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire découle de notre Politique alimentaire pour le Canada. Cette politique est notre feuille de route pour bâtir un système alimentaire plus sain et plus durable, prenant appui sur l'ambitieux programme du gouvernement pour soutenir nos producteurs et productrices agricoles et nos entreprises alimentaires.

En réduisant le gaspillage alimentaire, on peut économiser de l'argent, protéger l'environnement et créer de nouveaux débouchés pour nos entrepreneurs agroalimentaires. On se rapproche de l'objectif de développement durable des Nations Unies de réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial d'ici 2030.

Tous ceux qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire peuvent faire leur part pour lutter contre le gaspillage en améliorant la gestion des stocks et en explorant de nouvelles façons d'utiliser les déchets alimentaires, par exemple en les transformant en nourriture pour animaux, en biocarburants ou en produits complètement nouveaux.

Et en tant que citoyens, vous aussi, vous pouvez participer à la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire. Congelez ce que vous ne mangez pas, utilisez tous vos restes et évitez de jeter les aliments dont la date de conservation - meilleur avant - est dépassée.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire - pas seulement cette semaine, mais pendant toute l'année!

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa, Ontario, 1-866-345-7972, [email protected]