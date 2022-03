OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à nos pionnières du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Partout au pays, des femmes innovent et font tomber des barrières. Elles méritent notre reconnaissance pour tout ce qu'elles font pour nourrir nos familles, particulièrement en ces temps difficiles.

De plus en plus, les femmes occupent des rôles de premier plan dans les entreprises agricoles et agroalimentaires, les centres de recherche, les regroupements et au gouvernement. En décembre dernier, la présidence de la Commission canadienne du lait a été confiée pour la première fois à une femme. Peu avant, le Canada accueillait une première vétérinaire en chef. Jennifer Hayes et Dr Mary Jane Ireland rejoignent de nombreuses autres femmes qui ont atteint les plus hautes fonctions au sein de nos institutions et qui ouvrent la voie à de nombreuses autres.

Les recherches scientifiques menées par des femmes contribuent à rendre notre secteur plus fort et plus résilient. Leurs compétences et leurs points de vue accélèrent notre virage vers une agriculture canadienne de plus en plus durable, innovante et équitable.

Les femmes ont toujours occupé un rôle essentiel dans les exploitations agricoles, mais il a rarement été reconnu. Bien que des pas de géants aient été franchis pour mettre en lumière leur apport et leur donner les rênes, il faut continuer de les supporter, alors qu'elles ont encore davantage d'obstacles à surmonter que leurs homologues masculins. Notre gouvernement reconnaît que les femmes n'ont pas à porter seules le fardeau de faire tomber les barrières et de lutter contre les inégalités systémiques et la discrimination.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, si, dans les pays en voie de développement, les femmes avaient le même accès que les hommes à l'instruction, à la terre, aux technologies, aux services financiers et aux marchés, elles pourraient augmenter leur production agricole de 30 pour cent et soulager la faim de plus de 100 millions de personnes. Par des investissements dirigés vers les femmes, nous renforçons vraiment l'économie pour le bien de tous.

Notre gouvernement continuera de veiller à ce que les femmes puissent profiter des occasions et aient le soutien nécessaire pour participer, diriger et réussir dans ce merveilleux secteur. Cette année, notre thème est « L'inspiration au féminin » #JIF2022.

Donnons aux femmes les moyens d'atteindre de nouveaux sommets - et laissons-nous inspirer!

Bonne Journée internationale des femmes!

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

