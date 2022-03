OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole nous donne l'occasion de se rappeler à quel point la sécurité à la ferme est importante pour la santé et le bien-être des productrices et producteurs agricoles du Canada. Elle nous invite à prendre le temps d'évaluer les dangers potentiels dans les entreprises agricoles, sans oublier les risques pour la santé mentale.

Les fermes sont non seulement des lieux de travail, mais aussi des foyers et même des terrains de jeu pour les enfants. Bien que les nouvelles technologies et le matériel de pointe contribuent à la productivité des exploitations agricoles, ils peuvent présenter de nouveaux risques. Une blessure subie à la ferme peut avoir des répercussions dévastatrices, tant sur le plan émotionnel que le plan économique, pour les producteurs et leur famille. Les dangers sont d'ordre physique et mental : le travail et les longues heures peuvent être épuisants et, parfois, très stressants.

Pourtant, la plupart des blessures sont prévisibles et peuvent être évitées si les producteurs, les directeurs d'exploitation agricole et les travailleurs agricoles savent ce qu'ils doivent surveiller et comment écarter les dangers à la ferme. C'est dans la nature humaine d'oublier son bien-être et sa sécurité quand on se sent débordé.

La sécurité en milieu agricole implique de changer des habitudes et des comportements imprudents, de comprendre que sécuriser les activités agricoles est un investissement dans l'entreprise et de faire ce qu'il faut pour vraiment mettre de l'avant la sécurité et la santé.

C'est pourquoi la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole et l'Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) sont si importantes. L'ACSA garde les agriculteurs au courant des nouveaux risques et dangers liés à l'agriculture. De plus, elle informe les jeunes au moyen des Causeries sécurité pour les enfants et des Sécurijours. Nous avons plus que jamais besoin de ces ressources et programmes éducatifs.

Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les initiatives de sécurité agricole de l'ACSA dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, ainsi que leur excellent travail pour donner des moyens d'agir aux Canadiens qui vivent et travaillent dans les exploitations agricoles du Canada.

Cette semaine, je vous invite à prendre part à la conversation en ligne et à montrer que vous avez à cœur la #Securitealafermetouslesjours, en publiant une vidéo, une photo, quelques mots ou le ruban virtuel AgriSécuritaire de l'ACSA. Pendant la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, prenons le temps de sensibiliser les gens aux dangers du travail agricole et de poursuivre la conversation autour de la sécurité pour que chaque jour à la ferme soit un jour sans accident.

Marie-Claude Bibeau, C.P., députée

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]