Le 24 janvier, au Canada et partout dans le monde, nous célébrons la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2021 /CNW/ - Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (JMCA). C'est l'occasion de souligner la contribution des nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines partout au monde, ainsi que leurs contributions au développement durable et au maintien du dialogue et de la paix.

Proclamée en novembre 2019 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), cette journée est célébrée le 24 janvier, date de l'adoption de la Charte de la renaissance culturelle africaine. Dans l'esprit de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) et à l'aube du 25e Mois de l'histoire des Noirs au Canada, notre gouvernement continue à souligner et à célébrer l'importance des communautés noires et d'ascendance africaine au Canada, à partager leur savoir et à les aider à édifier leurs capacités.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'encourage les Canadiens d'un océan à l'autre à approfondir leurs connaissances sur la signification de cette journée et à découvrir les cultures africaines et afro-descendantes. Soyez prudents et prenez soin de vous!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca