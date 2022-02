OTTAWA, ON, le 14 févr. 2022 /CNW/ - « Les blocus frontaliers à l'échelle du pays entravent le transport sécuritaire du bétail, des aliments pour animaux et des biens et ont des répercussions négatives sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada. Ces perturbations ont entraîné des menaces pour notre économie et la sécurité du public en plus de nuire aux producteurs agricoles, aux petites entreprises et aux communautés dans tout notre pays.

Aujourd'hui, je me suis entretenue avec des représentants de l'industrie de la viande de tout le pays pour discuter de la situation actuelle et des répercussions des blocus frontaliers sur le transport du bétail et les exportations de bœufs, la circulation des aliments destinés aux cheptels et l'approvisionnement alimentaire en général pour la population canadienne.

Quand je les ai rencontrés, les dirigeants de l'industrie m'ont dit que les blocus causent d'importants ennuis aux familles agricoles et aux entreprises qui ne peuvent plus attendre.

Les retards aux frontières font aussi augmenter le risque de gaspillage des produits périssables. Les membres de la population canadienne devraient pouvoir compter sur une chaîne d'approvisionnement alimentaire capable à la demande et un système de distribution qui continuera de fonctionner pour répondre à leurs besoins. Il faut que ces blocus cessent pour éviter la perte et le gaspillage de produits alimentaires ainsi que l'augmentation des coûts pour tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, y compris les consommateurs du notre pays.

Ce soir, notre gouvernement a eu recours à la Loi sur les mesures d'urgence pour faire cesser ces blocus et ces activités de nature illégale. Nous surveillons la situation de près et collaborons avec nos partenaires fédéraux et provinciaux et les États-Unis afin de cerner et d'atténuer les perturbations.

Je tiens à remercier la grande majorité des camionneurs qui sont vaccinés et qui font, chaque jour, le travail nécessaire pour maintenir le fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement. Les Canadiens et Canadiennes ont fait ce qu'il convenait de faire pour protéger la liberté et les droits de leurs concitoyens en leur permettant de retrouver les choses qu'ils aiment.

Au cours des deux dernières années, nos chaînes d'approvisionnement subissent des difficultés qui ont eu des répercussions sur toute la population canadienne, y compris nos producteurs agricoles et notre secteur agroalimentaire. Malgré cela, nos producteurs de tous les pays sont parvenus à mettre tous les jours sur nos tables des aliments sains, nutritifs et de qualité .

Notre chaîne d'approvisionnement du bétail est fortement intégrée à celle des États-Unis. Nous devons assurer la circulation libre des animaux, des aliments pour animaux et des ingrédients à la frontière. Cela nous permettra non seulement de soutenir les producteurs, mais aussi de protéger le bien-être des animaux transportés entre le Canada et les États-Unis.

Bien que nous respections le droit de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes de manifester, l'occupation illégale des principaux passages frontaliers doit cesser. Nos camionneurs travaillent fort et sont essentiels au fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et à l'efficacité de notre économie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

