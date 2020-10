OTTAWA, ON, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, il est important de promouvoir la Journée mondiale de l'alimentation 2020 pour sensibiliser le public aux réalités de ceux qui souffrent de la faim dans le monde et aux actions que nous pouvons prendre pour offrir une alimentation saine à tous.

Cette année, nous célébrons aussi le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La FAO a été fondée à Québec en 1945 sous la direction de Lester B. Pearson, qui allait devenir premier ministre du Canada.

Et cette année, nous rendons hommage de façon spéciale aux nombreux « héros du secteur alimentaire » qui continuent de nourrir le monde malgré les graves problèmes causés par la pandémie de COVID-19.

La Journée mondiale de l'alimentation 2020 est une invitation à « cultiver, nourrir et préserver ensemble », et à « agir pour l'avenir ».

Aujourd'hui [vendredi], je suis très heureuse de participer à cette conversation à relais de 24h sur les systèmes alimentaires (en anglais seulement), qui réunit des intervenants de partout dans le monde - y compris de nombreuses femmes entrepreneures - en préparation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2021.

Au moment où la crise de la COVID menace d'acculer des millions d'autres personnes à la famine, nous renouvelons notre engagement à travailler avec la FAO et la communauté internationale pour assurer la sécurité alimentaire de tous et réaliser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment le deuxième - la faim « zéro ».

Au Canada, nous continuons de travailler ensemble pour renforcer notre système alimentaire. Dans le cadre de notre toute première Politique alimentaire pour le Canada, nous faisons des investissements pour améliorer l'accès à des aliments, éliminer les problèmes d'accès à des aliments sains dans le Nord du Canada, renforcer la fierté et la confiance des consommateurs à l'égard de nos producteurs et productrices agricoles, réduire le gaspillage alimentaire et lutter contre la fraude alimentaire.

Je vous invite à prendre cette cause à cœur. Conjuguons nos efforts et faisons en sorte que nos systèmes alimentaires produisent une diversité d'aliments pour nourrir une population croissante tout en préservant la planète. Je vous souhaite une Journée mondiale de l'alimentation à la fois mémorable et enrichissante!

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Faits en bref

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales, un volet de la Politique alimentaire, a déjà

permis à des centaines d'organismes d'aide alimentaire du Canada d'investir dans un éventail de projets pour mieux servir les Canadiens dans le besoin, notamment pendant la pandémie de COVID. Ces projets comprennent de nouveaux camions frigorifiques, de l'équipement de cuisine, des jardins communautaires, des panneaux solaires et des systèmes d'irrigation.

d'investir dans un éventail de projets pour mieux servir les Canadiens dans le besoin, notamment pendant la pandémie de COVID. Ces projets comprennent de nouveaux camions frigorifiques, de l'équipement de cuisine, des jardins communautaires, des panneaux solaires et des systèmes d'irrigation. En plus de la Politique alimentaire, le gouvernement du Canada a investi 200 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, pour renforcer la sécurité alimentaire au Canada pendant la pandémie. Jusqu'à maintenant, ce Fonds a appuyé plus de 1800 projets qui, selon nos estimations, ont aidé à server 6 millions de repas salubres, sains et culturellement diversifies à plus de 2 millions de Canadiens.

a investi 200 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, pour renforcer la sécurité alimentaire au pendant la pandémie. Jusqu'à maintenant, ce Fonds a appuyé plus de 1800 projets qui, selon nos estimations, ont aidé à server 6 millions de repas salubres, sains et culturellement diversifies à plus de 2 millions de Canadiens. Le gouvernement du Canada a aussi investi 50 millions de dollars dans le Programme de récupération des aliments excédentaires, qui fournit en ce moment des millions de livres d'aliments nutritifs et de qualité aux populations les plus vulnérables du Canada .

