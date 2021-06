Prendre soin : Nous sommes conscients que la reconnaissance du sixième anniversaire des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation a lieu à un moment difficile pour beaucoup et que nos efforts pour honorer les victimes et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert des difficultés dues à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones. Nous encourageons tous ceux qui ont besoin de soutien en ce moment à chercher de l'aide; sachez que vous pouvez obtenir un soutien de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 (sans frais) ou par messagerie en ligne sur www.espoirpourlemieuxetre.ca ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, pour une aide immédiate à ceux qui en ont besoin, la ligne d'écoute téléphonique de résolution des questions de pensionnats indiens est disponible 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

OTTAWA, ON, le 2 juin 2021 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a fait la déclaration suivante pour marquer le 6e anniversaire des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation :

« Il y a six ans, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) a tenu son événement de clôture à Ottawa et a présenté le résumé des conclusions contenues dans son rapport final en plusieurs volumes, y compris 94 « appels à l'action ». Il s'agit de la feuille de route vers la réconciliation entre les Autochtones et les Non-Autochtones.

Cet anniversaire a lieu en même temps que la découverte affligeante, la semaine dernière, d'une fosse commune dans le secteur du pensionnat de Kamloops, situé sur le territoire traditionnel du peuple Tk'emlúps te Secwe̓pemc. Cette révélation rappelle une fois de plus les traumatismes que vivent les familles, les survivants et les communautés en raison des répercussions durables des pensionnats. Il ne s'agit tragiquement pas d'un cas isolé. La CVR a estimé que plus de 4 100 élèves sont morts dans les pensionnats à travers le pays. Il existe d'autres cas connus de tombes non marquées à travers le pays, et de nombreuses autres seront localisées. C'est la triste réalité des pensionnats.

En 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à financer le travail du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR). Dans le budget 2019, il s'est engagé à poursuivre le travail commencé par la CVR et à mettre en œuvre les appels à l'action 74 à 76 (enfants disparus et informations sur les sépultures) avec un financement de 27 millions de dollars.

Ce financement aide le CNVR à établir les registres des décès, des enterrements et des cimetières. Ce financement aidera également les partenaires et les communautés autochtones à élaborer des plans communautaires, à mener des recherches et à recueillir des connaissances locales, à accéder à des services professionnels d'enquête archéologique pour identifier et délimiter les sites d'inhumation, et à commémorer et ramener les restes de leurs proches chez eux, comme demandé.

Le financement est disponible pour une gamme d'activités qui pourraient inclure des recherches spécifiques à l'école et la collecte de connaissances sur les enfants décédés et leurs lieux de sépulture.

Dans le cadre de nos communications au cours de l'année écoulée, et surtout au cours des derniers jours, nous avons appris que des communautés d'un bout à l'autre du pays cherchent à diriger ce travail important et difficile. Nous serons à leurs côtés.

En réfléchissant à cette tragédie, nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un événement historique. Il y a des parents encore en vie qui ont perdu des enfants, peut-être même parmi ceux retrouvés à Kamloops.

Il y a des frères, des sœurs, des nièces, des neveux et d'autres membres de la famille qui sont des survivants et qui se demandent si leurs proches font partie de ceux qui ont été retrouvés.

Cette douleur est ressentie dans de nombreuses régions du pays, non seulement par les survivants, mais aussi par d'autres générations d'Autochtones dont les membres de la famille et de la communauté ne sont jamais rentrés chez eux et qui vivent chaque jour les répercussions continues du traumatisme intergénérationnel causé par les pensionnats.

Il y a six ans, la CVR a tracé la voie de la réconciliation pour tout le monde au Canada. Nous avons fait des progrès constants, puisque 80 % des appels à l'action relevant de la compétence fédérale ou de compétence partagée sont terminés ou sur la bonne voie. Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire.

L'important travail effectué dans le cadre des appels à l'action 74-76 n'est qu'un début et le Canada reste déterminé à soutenir les survivants, leurs familles, les communautés et tous ceux qui sont touchés par l'horrible héritage des pensionnats. Ce n'est qu'une première étape dans la réalisation de cet engagement par le Canada.

La réconciliation est une question de guérison. La réconciliation exige la reconnaissance de la vérité. La réconciliation exige que chacun d'entre nous fasse sa part pour comprendre la douleur et travailler en partenariat avec les peuples autochtones sur la voie à suivre. »

Au cours de son mandat, la CVR a mis en place le Projet sur les enfants disparus et les sépultures non marquées avec pour objectif d'enregistrer et d'analyser les décès d'élèves ainsi que d'identifier leurs lieux de sépulture. Le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation expose les travaux en cours nécessaires pour mener à bien ce projet.





Les communautés et organisations autochtones peuvent contacter le Ministère à l'adresse [email protected] pour demander des informations et soumettre des plans pour accéder aux fonds.

