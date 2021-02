Ligne d'aide à ceux qui sont affectés par les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Pour obtenir un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la santé à long terme vous sont également offerts, notamment le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et des services de soutien culturel. De l'assistance au transport est aussi offerte pour rendre visite à des aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

OTTAWA, ON, le 14 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le 14 février, nous nous souvenons des mères, des sœurs, des grands-mères, des tantes et des amies qui ne sont plus avec nous. Nos cœurs sont avec les familles, les survivantes et les communautés qui racontent leurs histoires et se rassemblent en signe de soutien mutuel.

Ce jour marque le 30e anniversaire de la Marche commémorative des femmes, qui a débuté dans le quartier centre-est de Vancouver pour commémorer la perte des femmes et des filles autochtones. Tous les ans, à midi ce jour-là, les aînés mènent une marche commémorative et déposent des roses sur les lieux où des femmes et des filles autochtones ont disparu ou ont été assassinées. Au fil des ans, la marche s'est étendue à des communautés de tout le Canada afin d'attirer l'attention sur la nécessité d'agir.

Nous voulons que les familles, les survivantes et les communautés sachent que nous nous efforçons de mettre en place des actions concrètes pour mettre fin à cette tragédie nationale. Plus de 100 femmes autochtones et personnes 2ELGBTQQIA+ travaillent en partenariat avec les gouvernements pour développer le plan d'action national et résoudre les problèmes identifiés dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le Cercle national des familles et des survivantes, composé de familles des Premières Nations, inuites et métisses et de survivantes de la violence sexiste de partout au Canada, est au cœur de notre travail. Le Cercle défend le principe fondamental selon lequel « rien ne se fera sur nous sans nous », qui place les familles et les survivantes au centre de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la reddition de comptes du plan d'action national. Nous sommes reconnaissants au Cercle de nous avoir guidés et soutenus dans notre démarche.

Notre travail commun sur les différentes composantes du plan d'action national se poursuit, et le gouvernement du Canada soutient les initiatives menées par des Autochtones dans le but commun de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQQIA+, y compris les récentes initiatives suivantes :

soutien aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour qu'ils prennent le contrôle des services à l'enfance et à la famille;

construction de nouveaux refuges pour femmes et filles autochtones;

soutien accru aux Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles et aux organisations communautaires afin de continuer à fournir des services spécialisés aux familles de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées.

La Saint-Valentin peut être une journée difficile pour ceux qui ont perdu un être cher ou qui vivent avec la menace de la violence. Nous avons tous un rôle à jouer pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient en sécurité dans leur communauté d'origine et dans nos centres urbains. Tous les gouvernements, les institutions, les organisations et les Canadiens en général doivent continuer à travailler ensemble pour mettre fin à cette tragédie. »

