Aujourd'hui, les musulmans chiites ismaéliens au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'anniversaire de Son Altesse le prince Karim Aga Khan

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les musulmans chiites imamites ismaéliens du Canada et d'ailleurs fêtent l'anniversaire de naissance du 49e imam héréditaire et chef spirituel, Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV.

Depuis plusieurs décennies, par l'entremise du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse œuvre à réduire la pauvreté et à améliorer l'éducation et les soins de santé. Reconnu pour défendre les droits fondamentaux des gens de toutes les confessions et de tous les horizons, son apport en vue de rendre le monde meilleur et plus inclusif est indéniable. Il convient tout à fait que le Centre mondial du pluralisme de Son Altesse ait son siège à Ottawa, car le Canada souscrit aux mêmes engagements à l'égard du pluralisme et de la diversité. Nous sommes également fiers d'accueillir le Musée Aga Khan et le Centre ismaélien à Toronto. En reconnaissance des services qu'il a rendus au Canada et à l'étranger, le Canada a accordé la citoyenneté canadienne à titre honorifique à Son Altesse l'Aga Khan en 2010.

L'anniversaire de Son Altesse nous offre une occasion d'exprimer notre reconnaissance envers la communauté ismaélienne canadienne pour son apport au Canada. Le travail de la Fondation Aga Khan Canada ainsi que l'esprit de bénévolat et de soutien exemplaire dont a fait preuve le Jamat ismaélien pendant la pandémie de COVID-19 attestent de cet engagement.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je me joins aux ismaéliens du Canada pour offrir mes meilleurs vœux de bonheur et de santé à Son Altesse l'Aga Khan à l'occasion de son 84e anniversaire. Portez-vous bien et soyez prudents. Salgirah Khushiali Mubarak!



SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca