OTTAWA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (LLO), a reçu la sanction royale. La modernisation de la LLO est un jalon historique et une étape importante dans le renforcement de l'identité bilingue de notre pays.

La Loi modernisée élargit le rôle du Conseil du Trésor et de son président ou sa présidente. À ce titre, il m'incombe d'assurer le leadership dans l'ensemble du gouvernement du Canada afin de coordonner la mise en œuvre de la nouvelle Loi. La Loi renforce et élargit également le rôle de mon ministère, en lui donnant davantage de pouvoirs pour soutenir, surveiller et évaluer la conformité des institutions fédérales. À cette fin, voici un aperçu des progrès réalisés jusqu'à maintenant conformément à la Loi.

Pour soutenir les institutions fédérales, j'ai établi un nouveau cadre de responsabilisation et de reddition de comptes en langues officielles. Ce cadre définit clairement les rôles et les responsabilités des institutions fédérales dans la mise en œuvre de la Loi modernisée. Il clarifie également les attentes en matière de rapports sur les résultats afin de garantir la reddition de compte aux Canadiens et aux Canadiennes.

Un élément clé de la Loi est de veiller à ce que la population canadienne puisse communiquer avec les institutions fédérales et bénéficier de leurs services dans la langue de leur choix. À cette fin, nous lançons une nouvelle version de l'outil en ligne Burolis, qui permet aux gens de déterminer facilement dans quels bureaux fédéraux ils peuvent recevoir des services en anglais, en français ou dans les deux langues officielles.

De plus, pour préciser davantage comment les institutions fédérales doivent s'acquitter de leurs obligations de promouvoir l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais au Canada en vertu de la partie VII de la Loi, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), en consultation avec Patrimoine canadien, élabore de nouveaux règlements. Nous menons actuellement des consultations auprès des principales parties prenantes et nous prévoyons déposer un projet de règlement au Parlement au début de l'année prochaine.

Le bilinguisme de nos fonctionnaires est essentiel pour comprendre les Canadiens et les Canadiennes, dialoguer avec ces personnes et les servir. C'est pourquoi le SCT lance le tout premier cadre sur la formation en seconde langue officielle. Ce cadre et les lignes directrices qui l'accompagnent ont été adaptés aux besoins d'une fonction publique diversifiée et inclusive, afin que notre capacité bilingue reste forte aujourd'hui et à l'avenir.

Enfin, j'ai déposé aujourd'hui le Rapport annuel sur les langues officielles 2022-2023. Il permet aux parlementaires et à la population canadienne de faire le point sur le rendement du gouvernement en matière de langues officielles.

Les langues officielles sont l'un des piliers de l'identité canadienne et un élément central de nos collectivités. La modernisation de la LLO soutient l'engagement du gouvernement à protéger et à promouvoir nos langues officielles. »

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

