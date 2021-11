Déclaration de la mairesse de Montréal - Mise à jour économique : Le gouvernement du Québec mise sur les bonnes priorités

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - « Nous saluons les investissements supplémentaires annoncés par le ministre des Finances, Éric Girard, notamment rendus possibles grâce à une excellente relance économique, à laquelle Montréal continuera de contribuer à titre de métropole. Nous accueillons très favorablement les sommes annoncées en sécurité publique, notamment pour combattre le trafic d'armes, la prévention de la criminalité et la violence conjugale. Cela témoigne de la volonté du gouvernement de prêter main forte à notre administration dans la lutte contre la violence : d'abord pour contrer la violence liée aux armes, mais également pour la prévenir.

Sur le plan économique, les sommes supplémentaires dédiées à la création des premières zones d'innovation du Québec permettront d'accélérer les projets que nous souhaitons développer avec le gouvernement du Québec, notamment dans l'Est de Montréal.

Cette mise à jour économique démontre également la volonté du gouvernement du Québec de poursuivre ses efforts pour verdir l'économie, notamment en développant la filière industrielle de l'électrification des transports, de l'hydrogène et des bioénergies. Nous travaillons également à atteindre cet objectif dans la relance verte et inclusive que nous mettons en place et qui porte fruits. L'aide additionnelle de 100 millions de dollars accordée à l'ARTM répond en partie aux pertes causées par la baisse d'achalandage durant la pandémie. Toutefois, comme nous estimons que les besoins perdureront jusqu'en 2024, nous nous attendons à un soutien financier supplémentaire dans le budget de 2022, qui permettra d'offrir plus de prévisibilité dans la planification du transport collectif.

Sur le plan de l'habitation, Montréal fait face à des défis importants en matière d'abordabilité, qui est l'une des priorités de la population montréalaise. La volonté du ministre Girard de mieux encadrer le marché immobilier est un pas dans la bonne direction, mais des investissements massifs sont nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins montréalais en matière de logements sociaux, abordables et communautaires. Les paliers supérieurs sont des partenaires incontournables dans le dossier de l'habitation, et nous avons hâte de consulter le nouveau programme du gouvernement du Québec », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

