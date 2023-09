OTTAWA, ON, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Nos journées sont remplies de moments que nous tenons souvent pour acquis. Et parfois, au milieu de tout cela, nous sommes témoins d'événements historiques. Des moments qui nous amènent à réfléchir. Nous avons vécu aujourd'hui l'un de ces moments historiques, alors que nous accueillions le président de l'Ukraine au Canada. Au cours des 18 derniers mois, le monde entier a été témoin du grand courage du peuple ukrainien dans son combat pour la survie et l'avenir de son pays. De nos maisons au Canada, il est parfois difficile de mesurer tout ce que ce peuple a perdu. Alors que les Canadiens réalisent la gravité de la situation à laquelle les Ukrainiens sont confrontés, nous ne pouvons que constater que les résidents de ce pays se battent désespérément pour le droit de vivre une vie normale. Ils souhaitent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école en toute sécurité, savourer un café avec un ami ou célébrer un anniversaire dans le parc.

Je crains que nous devenions tous insensibles aux tragédies mondiales, particulièrement alors que l'Ukraine a plus que jamais besoin de notre soutien. En rencontrant des Canadiens partout au pays, j'ai pu constater que nous sommes fiers d'être une nation bienveillante dans un monde qui semble l'être de moins en moins. Or, de quelle façon pouvons-nous continuer de nous montrer bienveillants ?

En ouvrant les portes de Rideau Hall au président Zelenskyy et à madame Zelenska, en écoutant le discours porteur d'espoir que le président Zelenskyy a prononcé devant la Chambre des communes, en offrant notre soutien -- qu'il s'agisse d'assistance humanitaire ou militaire, ou encore de dons en argent ou de temps --, nous signifions au monde entier que le Canada n'oubliera jamais ce qui se passe actuellement. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai entendu le président Zelenskyy utiliser le mot inuktitut ajuinnata -- qui signifie ne jamais abandonner, contre vents et marées -- devant la Chambre des communes pour insuffler de l'espoir à son peuple. Partager une poignée de main, une conversation, une visite, une chaleureuse accolade, une pensée -- en diplomatie, le tout est plus grand que l'ensemble de ses parties. Aujourd'hui, nous avons démontré que le Canada est soucieux de ce qui se passe ailleurs. Nous demeurerons aux côtés des Ukrainiens jusqu'à ce que, comme l'a évoqué le président Zelenskyy, leur victoire vienne mettre un terme aux agressions qu'ils subissent. Espérons que le moment historique d'aujourd'hui permette que l'Ukraine reçoive le soutien qu'elle mérite et dont elle a désespérément besoin, afin que son peuple puisse à nouveau jouir d'une vie normale.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]