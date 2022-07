QUÉBEC, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les excuses de Sa Sainteté le pape François à Maskwacis, en Alberta :

« Aujourd'hui, les survivants, les membres de leur famille et les communautés de partout au pays ont entendu Sa Sainteté le pape François prononcer des excuses empreintes d'une grande tristesse, de regret et d'horreur envers les abus vécus dans le régime des pensionnats autochtones.

Certains faits sont indéniables. Il est difficile d'être confronté à notre véritable histoire. Nous savons que des enfants ont été cruellement arrachés à leur foyer, que des familles ont été déchirées. Et les impacts de ces actes font encore mal aujourd'hui. Les peuples autochtones, en particulier les victimes des pensionnats, ont porté un lourd fardeau de sévices qui ont laissé de profondes cicatrices sur leur vie et celle de leurs proches. Plusieurs enfants et familles ne s'en sont jamais remis. Plusieurs enfants ne sont jamais rentrés chez eux.

Pendant les années, les mois et les semaines qui ont mené à ce moment historique, les communautés autochtones ont fait preuve de courage, de détermination et de résilience en cherchant à obtenir des excuses significatives. Aujourd'hui est une journée pour regarder de l'avant, en offrant aux survivants des mots qui pourront les aider à guérir. C'est aussi un jour qui peut susciter des émotions partagées alors que se poursuit la visite papale. Il appartient à chaque survivant et à leur famille de décider ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin pour aller de l'avant. C'est à chacun et chacune d'entre nous de continuer à entretenir l'espoir et à promouvoir la réconciliation, non seulement par des mots, mais aussi par des actions concrètes.

Aujourd'hui, on nous rappelle que les êtres humains sont imparfaits, et que les institutions peuvent causer beaucoup de tort en l'absence d'un leadership attentif. Mais nous voyons aussi que l'esprit humain sait persévérer et que la communion des efforts nous permet de progresser concrètement sur la voie de la réconciliation.

Pour les peuples autochtones, ce moment n'est ni le début ni la fin du parcours de guérison. En tant que pays, nous devons nous interroger : « Quelle est notre prochaine étape? Quelle est la société à laquelle nous aspirons? » Alors que nous poursuivons notre dialogue sur la réconciliation, œuvrons tous et toutes ensemble dans un élan d'espoir et de renouveau afin de contribuer à l'édification d'une société plus juste et d'un avenir plus prometteur. »

Mary Simon

