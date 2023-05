LONDRES, le 4 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, marque un moment historique pour les peuples autochtones, pour le Canada ainsi que pour nos relations avec la Couronne. Quelques jours avant son couronnement, Sa Majesté le roi Charles III a manifesté son engagement en faveur de la réconciliation lors d'une rencontre avec des dirigeants autochtones.

Le Roi reconnaît l'importance de la réconciliation avec le Canada et les peuples autochtones. Des discussions comme celles-ci sont essentielles. Elles seront tout d'abord modestes, puis s'épanouiront, formant les fondements d'une relation renouvelée avec les peuples autochtones, une relation basée sur le respect et la compréhension.

J'ai souvent dit que la réconciliation ne se définit pas par un acte unique et qu'elle n'a pas de date de péremption. C'est un processus que nous construisons, pièce par pièce. C'est un chemin que nous devons tous et toutes emprunter, ensemble -- les peuples autochtones, les allochtones, la Couronne. Et même si nous reconnaissons l'importance des mots, c'est par nos actions que nous pouvons réaliser les avancées les plus significatives. Je continuerai à encourager tous les Canadiens et Canadiennes, ainsi que la Couronne, à agir en faveur de la réconciliation.

Je remercie Sa Majesté pour son dévouement et je remercie tous les dirigeants autochtones pour leur participation à cette audience -- la première du genre. J'ai bon espoir de voir les relations entre la Couronne et les peuples autochtones s'améliorer dans les années à venir.

Mary Simon

