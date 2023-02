OTTAWA, ON, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Après plus de 40 ans de service au Canada en tant que navire de sciences halieutiques, le NGCC Alfred Needler est mis hors service. À la fin de 2022 et au début de 2023, le NGCC Alfred Needler a subi un certain nombre de défaillances mécaniques et structurelles importantes. À la suite d'une évaluation de l'état du navire, il a été déterminé que le navire est irréparable, et qu'un investissement supplémentaire ne lui permettrait pas de reprendre un service fiable et sécuritaire.

Le NGCC Alfred Needler a été une plateforme clé pour le programme des sciences halieutiques du Ministère, participant plus récemment à des travaux de pêche comparative au chalut aux côtés des nouveaux navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) de la Garde côtière canadienne. Les trois nouveaux NHSH ont été ajoutés à la flotte en remplacement prévu des navires vieillissants.

La mise hors service du NGCC Alfred Needler est un moment doux-amer pour les équipages et les scientifiques qui ont servi à bord du navire au cours de ses 40 ans de service. Au cours des semaines et des mois à venir, la Garde côtière canadienne veillera à préserver les objets d'importance historique appartenant au NGCC Alfred Needler, puis de préparer le démantèlement et l'élimination écologique du navire.

La Garde côtière canadienne reconnaît l'importance du travail de nos scientifiques et continue de collaborer avec Pêches et Océans Canada pour remplir son mandat visant à appuyer la durabilité des pêches.

