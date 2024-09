OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - L'impact sur les PME d'une nouvelle grève potentielle au Port de Montréal préoccupe grandement la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Il s'agirait du troisième conflit au Port de Montréal depuis 2020.

Les nombreuses grèves portuaires de ces dernières années ont perturbé la chaîne d'approvisionnement, retardé les livraisons, ralenti la production et impacté la santé financière des PME. Il est tout simplement irresponsable de la part des syndicats de déclencher encore une fois une grève.

Malheureusement, le gouvernement fédéral ne semble pas particulièrement se soucier de cette nouvelle menace de grève ni de ses répercussions. Les propriétaires de PME sont très inquiets. Ils se souviennent très bien des impacts des grèves du Port de Montréal de 2020 et de 2021 et de celle des ports de la Colombie-Britannique de 2023.

Le Canada ne peut pas se permettre de subir les impacts d'une autre grève dans aucun port du pays. C'est pourquoi le gouvernement fédéral devrait introduire une loi afin que les ports soient considérés comme un service essentiel pour qu'ils demeurent complètement opérationnels en tout temps. Les PME et leurs employés ne devraient pas constamment faire face à l'incertitude entraînée par les grèves ou les arrêts de travail qui affectent l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI

