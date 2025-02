OTTAWA, ON, le 1er févr. 2025 /CNW/ - Nous sommes profondément déçus par l'annonce du président Trump confirmant l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens. Ces tarifs entraîneront des répercussions économiques majeures sur les PME de chaque côté de la frontière.

L'enjeu du commerce international ne concerne pas uniquement les grandes entreprises. En effet, plus de la moitié (51 %) des PME canadiennes participent à des échanges commerciaux avec les États-Unis, qui comprennent à la fois des importations et des exportations. Si le Canada réplique en imposant des tarifs à son tour, les petites entreprises − dont la marge bénéficiaire est déjà mince − n'auront d'autre choix que d'augmenter leurs prix. Cela va faire baisser davantage la demande. Bien que nous reconnaissions qu'une riposte du gouvernement soit inévitable, nous demandons à Ottawa de s'assurer que l'imposition de tarifs canadiens n'aura pas d'impact généralisé sur les PME du pays.

Puisque le président Trump compte réduire la paperasserie et les impôts, les gouvernements canadiens doivent aussi s'assurer que nos PME soient davantage compétitives par rapport à celles des États-Unis et d'autres pays. L'heure est venue de réduire le fardeau fiscal et règlementaire et de mettre en place un accord de reconnaissance mutuelle pour éliminer les obstacles au commerce interprovincial.

Toute forme de soutien offert aux entreprises devra répondre aux besoins des PME, pas seulement à ceux des grands exportateurs. De plus, nos gouvernements devront éviter de répéter les erreurs commises avec les programmes d'aide pandémiques. De nombreuses PME ont toujours des dettes attribuables aux restrictions pandémiques. Malheureusement, les incertitudes politiques et économiques actuelles rendent cette période très difficile et stressante pour un très grand nombre d'entrepreneurs. Il faut espérer que ça ne soit que passager.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

Pour en savoir plus sur les tarifs douaniers et leur impact sur les PME, visitez fcei.ca/tarifs.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]