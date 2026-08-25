Déclaration de la FCEI sur les mesures d'allégement tarifaire annoncées par le gouvernement fédéral

OTTAWA, ON, le 25 août 2026 /CNW/ -- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a publié la déclaration suivante à propos des mesures d'allègement tarifaire annoncées par le Canada :

« La FCEI reconnaît les efforts du gouvernement pour agir rapidement. Cependant, il semble à première vue que les propriétaires de PME seront encore confrontés à une multitude de programmes complexes difficiles à comprendre et à utiliser.

Jusqu'à présent, la plupart des PME sont exclues de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, administrée par les agences de développement régional. Certaines agences exigeaient un chiffre d'affaires minimal de 2 M$, d'autres un minimum de 10 employés. L'annonce d'aujourd'hui ne mentionne pas que ces seuils ont été modifiés. À moins qu'ils ne soient complètement éliminés, le gouvernement manquera à sa promesse de soutenir les propriétaires de PME.

Nous avons besoin d'un programme simple et unique destiné aux PME qui atténue les effets des tarifs douaniers et qui serait idéalement administré par l'Agence du revenu du Canada. Or, nous nous retrouvons plutôt avec de nombreux organismes et programmes disparates, dont aucun entrepreneur n'a entendu parler et qui offrent principalement des prêts qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser.

La FCEI comprend qu'il soit nécessaire pour le Canada de répondre à la menace américaine, mais la longue liste de contre-tarifs créera de graves difficultés pour de nombreuses PME qui ont déjà fait tout leur possible pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Tout programme de soutien du Canada doit également être accessible aux entreprises qui utilisent, importent ou distribuent des produits américains.

Pour des dizaines de milliers d'autres entreprises, la guerre commerciale se traduira indirectement par une incertitude accrue, une hausse des coûts des intrants et une baisse de la demande des consommateurs. Par conséquent, la FCEI demande au gouvernement fédéral de réduire immédiatement le taux d'imposition des petites entreprises, rétroactivement en date du 1er janvier 2026. Le gouvernement a déjà indiqué publiquement qu'il accorderait une attention particulière aux petites entreprises dans son budget de l'automne 2026. Agir dès maintenant contribuerait grandement à rassurer les entrepreneurs.

Nous demandons également au gouvernement de prolonger la suspension de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel. Cette suspension doit prendre fin le 7 septembre, soit un jour avant l'entrée en vigueur des contre-tarifs. La hausse des taxes et des prix du carburant ne pourrait survenir à un pire moment.

La FCEI est bien consciente qu'il est très difficile de concevoir des programmes efficaces en quelques jours seulement. Comme pendant la pandémie, la FCEI est prête à collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral et tous les parlementaires afin de veiller à ce que les mesures de soutien répondent réellement aux besoins des PME canadiennes. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]