Déclaration de la FCEI sur le vote du syndicat des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est extrêmement déçue que le syndicat et ses membres aient décidé de rejeter les termes de l'entente de principe.

Après des semaines d'incertitude, nous sommes de retour à la case départ. Les entreprises de l'ensemble du pays paient le prix des actions irresponsables du syndicat. L'économie canadienne a déjà subi suffisamment de perturbations au cours des dernières semaines.

Le gouvernement fédéral doit prendre la meilleure décision pour le pays, nos entrepreneurs et l'économie. Les activités portuaires doivent demeurer opérationnelles durant les négociations. Si le syndicat annonce encore une fois son intention de faire la grève, le gouvernement devra déposer immédiatement une loi spéciale de retour au travail.

- Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]