OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Michelle Auger, Analyste principale des politiques à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), publiera aujourd'hui la déclaration suivante sur le retrait de contre-tarifs douaniers canadiens sur certains produits américains.

« La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la décision d'Ottawa de supprimer ses contre-tarifs sur certains produits américains. Il s'agit d'une mesure favorable qui allégera la pression exercée sur les PME canadiennes alors que les négociations commerciales se poursuivent.

Beaucoup de propriétaires de PME nous ont dit que les contre-tarifs canadiens étaient presque aussi dommageables que les tarifs américains. Près de 6 PME sur 10 disent être affectées par les contre-tarifs canadiens, en particulier ceux sur l'acier et l'aluminium. Comme ces tarifs restent en vigueur, les défis demeurent pour les PME touchées dans ce secteur. Par ailleurs, si la majorité des PME appuyaient les contre-tarifs canadiens au début de la guerre commerciale, cet appui s'est affaibli depuis février.

Le retrait de certains contre-tarifs annoncé aujourd'hui apportera un certain répit aux entreprises. Toutefois, le mal est fait pour celles qui ont déjà déboursé des millions de dollars en contre-tarifs. Nous demandons à Ottawa de remettre immédiatement les revenus perçus avec les contre-tarifs aux PME directement ou indirectement touchées par la guerre commerciale et de traiter rapidement leurs demandes de remise qui sont bloquées dans le processus. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Aïsha Laperrière, coordonnatrice principale aux affaires législatives, FCEI, Cell. : 514-943-5550, [email protected]