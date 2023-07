OTTAWA, ON, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La décision du syndicat des travailleurs des ports de la Colombie-Britannique de rejeter l'accord de principe proposé par le médiateur est irresponsable et prolongera les effets dévastateurs de la grève.

Jusqu'ici, la grève a déjà eu des répercussions très néfastes sur les PME partout au pays. De plus, elle nuit à la réputation du Canada en tant que partenaire commercial fiable. Laisser la grève se prolonger davantage relève de la négligence et ne fera qu'empirer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La reprise de la session parlementaire à Ottawa est encore loin. L'économie et nos PME ne peuvent pas se permettre d'attendre des mois avant que la situation se règle et que les activités portuaires redémarrent.

La grève a déjà duré trop longtemps. La FCEI demande au gouvernement d'adopter une loi spéciale de retour au travail afin de mettre fin à la grève, de rattraper les retards et de remettre notre économie sur pied.

