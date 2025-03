OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les tarifs douaniers de 25 % imposés par l'administration Trump frappent de plein fouet l'économie canadienne en cette période de grande incertitude politique et économique.

Les gouvernements du Canada doivent passer à l'action. Malgré le fait que la majorité des propriétaires de PME soient pour l'annonce de contre-tarifs, ils reconnaissent qu'ils affecteront davantage notre économie que les tarifs américains.

De nombreuses PME sont déjà confrontées à une hausse des coûts, des annulations de contrats et de commandes et une baisse de la demande. Maintenant que les tarifs sont en vigueur, on s'attend à voir ces situations s'intensifier rapidement.

Malheureusement, c'est loin d'être fini. Des tarifs seront également imposés sur l'acier et l'aluminium le 12 mars, puis sur une autre série de produits le 2 avril.

La semaine dernière, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston a déposé un projet de loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada en mettant de l'avant le principe de la reconnaissance mutuelle. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a annoncé qu'il ferait la même chose. Les autres provinces et territoires doivent leur emboîter le pas afin de permettre un véritable libre-échange au Canada. Le temps presse.

Le gouvernement fédéral doit rappeler le Parlement immédiatement pour s'assurer que chaque dollar que le Canada perçoit avec les tarifs soit retourné rapidement aux PME. De plus, le gouvernement doit renoncer à la hausse prévue de la taxe carbone le 1er avril et adopter une loi pour que la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises soit non imposable. Le gouvernement doit aussi adopter une loi pour augmenter le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ et maintenir l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. L'incertitude politique est la dernière chose dont le pays a besoin en ce moment. Ottawa doit améliorer son climat d'affaires et envoyer un message clair pour souligner que le Canada est propice aux affaires et à l'investissement.

En quelques années seulement, les entreprises canadiennes ont fait face à plusieurs défis économiques majeurs, tels que la pandémie, la hausse des frais d'exploitation et maintenant une guerre commerciale. Nous devons nous serrer les coudes et tout faire pour soutenir les entreprises canadiennes indépendantes.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI

Pour en savoir plus sur l'impact des tarifs douaniers sur les PME, visitez fcei.ca/tarifs.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez f cei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]