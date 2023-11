Déclaration de la FCEI concernant le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a pris connaissance du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, présenté aujourd'hui par son président-directeur général, Michael Sabia.

Les besoins énergétiques du Québec sont encore plus importants que prévu. D'ici 2050, la province aura besoin de deux fois plus d'électricité qu'actuellement. Les investissements majeurs et la construction de barrages deviennent inévitables. La voie proposée favorisant la construction de nouveaux barrages pour répondre à cette demande accrue est appuyée par les dirigeants de PME. Ceux-ci sont majoritairement favorables (60 %) à cette avenue pour répondre à nos enjeux énergétiques. La FCEI souligne également les initiatives en matière de meilleure consommation d'énergie. À cet égard, près des deux tiers des chefs de PME (63 %) aimeraient participer aux programmes de réduction de la consommation d'énergie en dehors des périodes de pointe, moyennant une compensation financière suffisante et un accompagnement adéquat.

Cependant, la FCEI sera particulièrement attentive compte tenu des investissements conséquents que cela nécessitera et qui avoisineront les 100 G$. Ceux-ci feront inévitablement augmenter le coût de l'électricité. Proportionnellement, les PME paient plus cher leur électricité au Québec : de 18 % à 28 % plus que les coûts encourus pour les desservir. L'enjeu de l'interfinancement prend une dimension importante dans ce contexte, car les PME n'ont pas à assumer une part plus lourde de l'avenir énergétique que les autres clientèles. De plus, ce débalancement dans les tarifs n'encourage pas la transition énergétique pour les PME. Rappelons que 66 % des propriétaires de PME estiment que l'interfinancement des tarifs d'électricité est une mesure inéquitable prise au détriment de la petite et moyenne entreprise.

Finalement, la FCEI réitère sa demande pour que la Régie de l'énergie reprenne la place qu'elle avait auparavant pour prendre les bonnes décisions au bénéfice des clientèles.

La FCEI analysera en détail le plan.

- François Vincent, vice-président pour le Québec, FCEI

