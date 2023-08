OTTAWA, ON, le 5 août 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est soulagée d'apprendre que les travailleurs des ports de la Colombie-Britannique aient accepté la nouvelle entente.

En plus du climat d'incertitude, la grève a été coûteuse et lourde de conséquences pour les petites et moyennes entreprises (PME). Même si elle est terminée, il faudra des semaines pour rattraper les retards accumulés, ce qui aura un impact financier sur les PME du pays au cours des prochains mois.

Cette expérience nous indique une chose : il faut de toute urgence revoir notre législation sur le travail pour protéger l'ensemble de l'économie et la réputation du Canada sur la scène internationale en cas de grève et de lock-out dans les secteurs essentiels. Le gouvernement devrait considérer les ports comme un service essentiel afin qu'ils restent entièrement opérationnels pendant les négociations. Il devrait également revenir sur sa promesse d'interdire les travailleurs de remplacement, puisque cela viendrait compromettre l'équilibre des lois du travail en faveur des syndicats.

- Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI

