OTTAWA, ON, le 1er juill. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est très préoccupée par le déclenchement de la grève aujourd'hui au port de Vancouver.

Une grève pourrait avoir de graves conséquences sur notre économie et nos PME. Les activités portuaires doivent demeurer fluides afin de ne pas accentuer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la pression sur les coûts, alors que nous sommes toujours confrontés à l'inflation. Il faut savoir que les retards générés par une grève peuvent coûter cher aux PME qui pourraient perdre des ventes en raison des délais supplémentaires. Les PME risquent subir des pertes d'inventaire et de revenus considérables si des produits périssables ne sont pas déchargés et acheminés au marché rapidement. Elles risquent aussi de perdre des contrats si des marchandises ne sont pas livrées ou reçues à temps.

La FCEI demande au gouvernement de veiller à ce que les activités portuaires soient maintenues et à ce que les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible. Le chargement et le transbordement du grain des navires céréaliers seront maintenus et le syndicat a l'intention de desservir les bateaux de croisière durant la grève. Mais c'est nettement insuffisant. C'est pourquoi le gouvernement doit rapidement mettre en place une législation afin d'assurer le maintien des activités portuaires même en cas de grève. Le gouvernement doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour y mettre fin rapidement. L'économie canadienne et nos PME n'ont pas le luxe d'attendre que la grève s'éternise.

- Jasmin Guénette, Vice-président aux affaires nationales, FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]