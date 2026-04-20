GATINEAU, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - La commissaire aux langues officielles du Canada, Kelly Burke, a fait la déclaration suivante à l'occasion de son intervention devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire Administration de l'aéroport international de St. John's c Thibodeau.

« J'interviens aujourd'hui devant la Cour suprême du Canada afin d'établir la portée des obligations linguistiques des autorités aéroportuaires locales qui sont assujetties à la Loi sur les langues officielles (la Loi) par l'entremise de la Loi relative aux cessions d'aéroports.

Comme tous mes prédécesseurs, je crois fermement que les autorités aéroportuaires doivent s'assurer de respecter pleinement les droits linguistiques de la population canadienne et de se conformer à toutes les obligations linguistiques qui leur incombent au titre de la Loi, tant à leurs administrations centrales que dans leurs bureaux et dans les aéroports.

Je suis aussi d'avis que nous devons interpréter de façon large et libérale la notion de « voyageurs » pour inclure non seulement les personnes qui sont en déplacement, mais également celles qui font usage des services d'une institution dans l'intention de voyager.

Par exemple, nous considérons qu'une personne qui se renseigne sur un voyage en consultant le site Web ou les médias sociaux d'un aéroport a des droits linguistiques, au même titre qu'une personne qui a déjà son billet en main.

Je suivrai avec intérêt la décision de la Cour suprême qui permettra de dissiper toute ambiguïté et de clarifier une fois pour toutes les obligations linguistiques des autorités aéroportuaires envers la population canadienne. »

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SOURCE Commissariat aux langues officielles

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