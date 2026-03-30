GATINEAU, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - La commissaire aux langues officielles du Canada, Kelly Burke, a fait la déclaration suivante à l'occasion de son entrée en poste :

« C'est pour moi un immense honneur d'assumer les fonctions de commissaire aux langues officielles du Canada.

Je m'engage à promouvoir un bilinguisme moderne et inclusif, qui soutient pleinement l'épanouissement des deux communautés de langues officielles en situation minoritaire, assure la protection du français partout au pays et contribue à la vitalité linguistique du Canada pour les générations à venir.

Je me sens privilégiée de me joindre à une organisation reconnue pour son expertise, sa passion pour les langues officielles, la profondeur de ses valeurs et son engagement envers la population canadienne. Je tiens également à saluer l'héritage substantiel laissé par mon prédécesseur, M. Raymond Théberge, notamment en ce qui concerne les avancées majeures liées à la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Dans cette continuité, j'entends poursuivre et renforcer l'excellence que le Commissariat a su bâtir au fil des ans.

Nous amorçons aujourd'hui un nouveau chapitre dans l'évolution de la Loi sur les langues officielles. Sa modernisation nous offre des outils renforcés pour protéger les droits linguistiques, soutenir les communautés en situation minoritaire et veiller à ce que les institutions fédérales respectent pleinement leurs obligations.

Cependant, la législation ne suffit pas à elle seule. Notre réussite dépendra de notre volonté collective et de notre conviction partagée quant à la valeur des langues officielles et du bilinguisme.

Pour mener à bien mon mandat, je mettrai à profit mon expérience d'enseignante en immersion française, de juriste, de sous-ministre adjointe du ministère des Affaires francophones et de commissaire aux services en français de l'Ontario, ainsi que mon vécu de citoyenne issue d'une communauté linguistique en situation minoritaire.

Née à Cornwall, en Ontario, j'ai grandi au sein d'une grande famille profondément enracinée dans les deux cultures que protège la Loi sur les langues officielles. Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents, francophones, anglophones et bilingues, m'ont transmis une valorisation authentique et durable de nos deux langues officielles.

Les communautés occuperont d'ailleurs une place centrale dans mes priorités. Je m'appuierai sur le travail essentiel de mes prédécesseurs et utiliserai pleinement les outils à ma disposition pour contribuer à leur vitalité.

La mise en œuvre rigoureuse de la Loi sur les langues officielles demeure indispensable, tout comme la promotion d'un Canada où l'égalité réelle du français et de l'anglais est pleinement réalisée. Les langues officielles sont au cœur de notre identité canadienne, de notre souveraineté culturelle et économique, ainsi que de l'unité nationale que nous avons la responsabilité de préserver.

Je peux vous assurer que l'équipe dévouée du Commissariat et moi-même travaillerons avec détermination pour protéger ces droits, et les faire rayonner. »

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Biographie de Kelly Burke

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SOURCE Commissariat aux langues officielles

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