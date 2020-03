Déclaration de la Caisse au sujet des mesures déployées dans le contexte du COVID-19

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation du COVID-19 et assurer la protection de ses employés, la Caisse de dépôt et placement du Québec a mis en place plusieurs mesures préventives nécessaires et adaptées aux circonstances, et ce tout en s'assurant que les opérations de la Caisse se poursuivent normalement.

Le télétravail est implanté pour tous nos employés à compter de lundi, à l'exception de quelques fonctions opérationnelles critiques pour lesquelles un environnement de travail sécuritaire sera assuré ;

Tous les événements publics sur le Parquet de la Caisse sont annulés minimalement jusqu'au 31 mai prochain ;

Toute participation à un événement public de nature professionnelle (conférence, formation, etc.) est interdite jusqu'à nouvel ordre ;

Tout voyage professionnel, peu importe la destination, est interdit jusqu'à nouvel ordre ;

Nos filiales communiqueront des mesures adaptées, par le biais de leurs équipes de gestion.

L'ensemble de ces mesures vont rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre et pour la durée qui sera jugée nécessaire.

Enfin, comme investisseur, nous suivons évidemment de près les impacts de ce virus sur l'économie mondiale et nos actifs en portefeuille.

