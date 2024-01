Déclaration de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Éviction de 2 500 aînés en une année seulement

« Il est urgent que la CAQ s'intéresse au sort des aînés qui perdent leur logement pour cause de fermeture ou de conversion de leur résidence privée pour aînés (RPA).

Jusqu'ici, la CAQ s'est entêtée à garder les bras baissés devant le dur constat documenté aujourd'hui par l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQDR) : 2 500 aînés évincés de leur résidence en l'espace d'un an!

Dans la conjoncture économique actuelle, jumelée à la crise du logement et au parcours du combattant pour obtenir du soutien à domicile ou des services de santé, les aînés sont de plus en plus fragilisés et vulnérabilisés.

Les personnes aînées forcées de déménager vivent un drame réel qui a des répercussions sur leur santé physique et mentale. La plupart du temps, elles n'ont pas la force, l'énergie ou les moyens financiers nécessaires pour trouver un autre logement et déménager. Et si elles vivent en région, elles doivent souvent quitter leur milieu et leur réseau, faute de logement.

« La CAQ n'a pas voulu écouter les acteurs du milieu en commission parlementaire afin de trouver des solutions pour mettre un frein aux fermetures et aux conversions de RPA en refusant le mandat d'initiative que j'ai déposé à la Commission des relations avec les citoyens, en février 2023. J'espère qu'elle analysera attentivement les recommandations de l'AQDR. Il est urgent d'apporter des solutions concrètes pour assurer le bien-être et la quiétude des personnes aînées. »

-Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

« En pleine crise du logement, cette situation est alarmante. Les évictions bouleversent des vies à jamais et doivent donc être mieux encadrées, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables comme les personnes aînées. C'est une discussion que nous devrons avoir avec la ministre, lors de la reprise de l'étude détaillée du projet de loi 31. »

-Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation et députée de Mille-Îles

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]