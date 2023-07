Déclaration de l'ombudsman des contribuables souhaitant la bienvenue à la nouvelle ministre du Revenu national

OTTAWA, ON, le 26 juill. 2023 /CNW/ - J'aimerais souhaiter la bienvenue à la nouvelle ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, alors que l'honorable Diane Lebouthillier passe à un nouveau portefeuille en tant que ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

J'ai hâte de travailler avec Mme Bibeau pour identifier les domaines à améliorer dans les services de l'Agence du revenu du Canada afin de s'assurer que les Canadiens et Canadiennes sont traités équitablement et pour aider les plus vulnérables de notre pays à obtenir le soutien financier auquel ils ont droit. Mme Bibeau est une ministre d'expérience, ayant travaillé comme ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, du Développement international et de la Francophonie. Je suis persuadé que ses compétences et son expérience seront une excellente contribution à l'Agence.

Je souhaite le meilleur à Mme Lebouthillier alors qu'elle passe à un nouveau portefeuille. Elle a fait preuve de compassion dans son rôle de ministre du Revenu national. Bien qu'un tel niveau d'empathie puisse souvent être lourd lorsqu'elle travaille pour une organisation aussi massive que l'Agence, elle a été la deuxième ministre du Revenu national la plus ancienne de l'histoire du poste - près de huit ans au total, ce qui est impressionnant.

En tant qu'ombudsman des contribuables, j'avais une position unique pour voir son travail. En tant que son conseiller spécial, j'ai été chargé de souligner où il y avait place à l'amélioration des services à l'Agence, et Mme Lebouthillier apprécierait cette rétroaction. Ce fut un plaisir de travailler avec elle, et je suis certain que ses nouveaux collègues ressentiront la même chose.

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman des contribuables travaille indépendamment de l'Agence. Les Canadiens peuvent déposer des plaintes au Bureau s'ils estiment ne pas recevoir un service approprié de l'Agence. Notre objectif principal est d'améliorer le service que l'Agence offre aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations en examinant les plaintes individuelles liées au service, ainsi que les problèmes de service qui touchent plus d'une personne ou un segment de la population.

L'ombudsman des contribuables aide, conseille et informe la ministre du Revenu national au sujet des questions liées au service offert par l'Agence. L'ombudsman s'assure, en particulier, que l'Agence respecte huit des droits en matière de service décrits dans la Charte des droits du contribuable .

Me François Boileau, ombudsman des contribuables

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

Renseignements: Relations avec les médias : Bureau de l'ombudsman des contribuables / Gouvernement du Canada, [email protected]