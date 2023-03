Déclaration de l'ombudsman des contribuables concernant le lancement de la saison des impôts 2023

OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - C'est la période de l'année où certaines parties du pays sont ensevelies sous une couverture de neige, et où les contribuables d'un océan à l'autre se préparent à se sentir d'être enterrés sous une couverture de paperasse. La saison des impôts 2023 a officiellement commencé.

Au cours des dernières années, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a joué un rôle essentiel dans le versement de prestations, en particulier celles liées à la COVID-19, à de nombreux Canadiens, y compris ceux qui ont un revenu faible ou modeste. Bien que la paperasse puisse sembler décourageante, produire votre déclaration de revenus à temps chaque année ouvre la porte aux nombreuses prestations et aux nombreux crédits auxquels vous pourriez avoir droit, comme le crédit pour la TPS/TVH et l'allocation canadienne pour enfants.

L'inflation étant élevée, ces paiements sont plus importants que jamais. Mais avant de pouvoir recevoir votre remboursement d'impôt 2022 ou vos prestations futures, vous devez produire votre déclaration de revenus 2022. Pour recevoir ces paiements dès que possible, inscrivez-vous au dépôt direct dès aujourd'hui. L'ARC vous a aussi facilité la tâche pour voir si vous avez de l'argent qui vous attend : sélectionnez simplement « Chèques non encaissés » dans Mon dossier pour voir si vous avez un cadeau-surprise.

Étant donné que l'ARC encourage fortement les contribuables à produire leur déclaration par voie électronique, de nombreuses personnes, y compris les aînés et les personnes en situation de logement précaire, craignent d'être laissées pour compte. Toutefois, si vous êtes plus à l'aise avec un stylo et du papier qu'un ordinateur portatif ou un téléphone intelligent, l'ARC a promis que vous ne serez pas laissé pour compte. Si vous avez produit une déclaration sur papier l'année dernière, vous devriez avoir reçu la trousse d'impôt 2022 par la poste. Sachez simplement que si vous produisez une déclaration sur papier, il faudra quelques semaines supplémentaires à l'ARC pour la traiter.

Si produire votre déclaration de revenus semble accablant, le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt peut être en mesure de vous aider. Dans un esprit de générosité, des organismes bénévoles de partout au Canada collaborent avec l'ARC pour préparer et produire des déclarations gratuitement. Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, ces généreux volontaires peuvent vous aider!

Bien qu'elle soit au service d'environ 31 millions de déclarants, l'ARC rate parfois la cible en matière de service, ce qui fait en sorte que certains n'obtiennent pas des prestations et des crédits essentiels. Si vous éprouvez un problème lié au service avec l'ARC, le Bureau de l'ombudsman des contribuables est là pour vous! Vous pouvez soumettre une plainte en ligne, par la poste ou par télécopieur. Si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire de plainte, veuillez communiquer avec nous au 1-866-586-3839 ou au 613-221-3109 (à l'extérieur du Canada et des États-Unis).

