OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - J'ai été heureux d'apprendre que l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, et l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), ont récemment présenté une demande à l'Agence du revenu du Canada. Le ministre et le secrétaire d'État ont demandé à l'Agence de mettre en œuvre un plan de 100 jours pour renforcer ses services, réduire les délais et améliorer l'accessibilité pour les contribuables.

Depuis l'ouverture du Bureau de l'ombudsman des contribuables (BOC) en 2007, nous avons été chargés de surveiller les enjeux liés au service de l'Agence et de recommander des améliorations possibles. Récemment, une nouvelle vague de plaintes à notre Bureau et la couverture médiatique actuelle ont clairement montré que le public est frustré et déçu par le niveau de service qu'il reçoit de l'Agence, surtout en ce qui concerne ses centres d'appels.

Bien que je ne puisse pas commenter les méthodes de dotation de l'Agence, j'espère que tout changement apporté par l'Agence améliorera les services offerts au public.

Dans le rapport annuel 2020-2021 de notre Bureau, nous avions recommandé « que [l'Agence] offre aux Canadiens la possibilité de demander un rappel, sans qu'il soit nécessaire d'appeler un centre de contact au préalable ». Cette procédure serait semblable à celle utilisée par Service Canada, où les contribuables peuvent planifier un appel en ligne et éviter d'attendre en attente pour joindre un agent. À l'époque, l'Agence était d'accord avec cette recommandation. Cependant, dans sa mise à jour de 2024 de sa réponse à cette recommandation, l'Agence nous a dit qu'en raison des limites techniques et du coût élevé de la mise à niveau de son système téléphonique, elle ne poursuivrait pas cette solution.

Dans cette optique, j'ai été agréablement surpris que le plan de 100 jours comprenne un nouveau système de rappels téléphoniques. Je continue de croire qu'un tel système serait très avantageux pour les contribuables.

Je me réjouis à l'idée de rencontrer le ministre et le secrétaire d'État pour discuter plus en détail de ce plan et plaider en faveur d'un meilleur service au public.

Me François Boileau

Ombudsman des contribuables

