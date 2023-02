OTTAWA, ON, le 2 févr. 2023 /CNW/ -

« Les milieux humides comptent parmi les écosystèmes les plus cruciaux de la planète. Ils protègent la biodiversité, absorbent du carbone et contribuent à contrer les effets des changements climatiques. Ils sont également l'un des habitats les plus riches en biodiversité, et ils abritent des milliers d'espèces, dont un grand nombre sont en péril.

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des zones humides, une journée visant à sensibiliser le public au rôle vital des milieux humides et à la nécessité de les protéger.

« Les zones humides améliorent les moyens de subsistance des personnes qui travaillent dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture ou de l'écotourisme, ou encore dans les nombreux secteurs qui dépendent de ces industries. Les zones humides sont essentielles pour assurer la pérennité de nos villages et de nos villes. Par exemple, les écosystème des zones humides filtrent l'eau potable pour une fraction de ce qu'il nous en coûterait si nous devions construire des infrastructures à cette fin. De plus, elles protègent les collectivités en absorbant l'eau des pluies excessives et des inondations et en faisant office de zone tampon contre les ondes de tempête le long de nos côtes. Le plus beau dans tout cela, c'est qu'une fois protégées, les zones humides nous offrent ces services gratuitement.

« Pourtant, 35 p. 100 des zones humides de la planète ont disparu au cours des 50 dernières années. Comme le Canada possède près de 25 p. 100 des zones humides de la planète, il a donc un grand rôle à jouer à l'échelle mondiale. Le Canada est membre de la Convention de Ramsar sur les zones humides et s'efforce de conserver les zones humides et d'en faire un usage judicieux en collaborant avec des partenaires aux vues similaires dans le monde.

« La protection des zones humides est un élément clé des objectifs ambitieux du gouvernement du Canada en matière de protection de la nature, qui visent à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Pour y parvenir, nous avons lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, soutenue par un investissement de plus de 5 milliards de dollars.

« Le gouvernement du Canada soutient activement la restauration des zones humides au moyen de plusieurs initiatives, notamment le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine et le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Nous avons investi plus de 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, dont 76,9 millions de dollars visant à soutenir des initiatives de solutions climatiques naturelles dirigées par des Autochtones. Depuis 2021, le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature a financé 40 projets visant ou contribuant à protéger et à restaurer des zones humides afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions.

« Tout récemment, à Toronto, j'ai annoncé l'octroi de 3,5 millions de dollars pour plusieurs projets dans l'ensemble de l'Ontario, menés en collaboration avec Conservation de la nature Canada, afin de soutenir la restauration de milieux humides. Un projet permettra de conserver un important habitat humide dans la région de la biosphère de l'arche de Frontenac et de riches terres humides au nord de Kingston, en Ontario. La zone englobe 75 hectares de zones humides, de forêts et de crêtes de granite au nord de Kingston, en Ontario, constituant une artère vitale pour les espèces sauvages et abritant des espèces en péril comme la Paruline azurée. Un autre projet contribuera à la conservation de la zone humide de Brighton, en Ontario. Cette grande zone humide côtière s'ajoutera au réseau existant de zones humides côtières protégées du lac Ontario autour de la baie Presqu'île. Il s'agit d'une zone importante pour la conservation des oiseaux à l'échelle mondiale et aussi pour de nombreuses espèces en péril, notamment la tortue mouchetée. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples de milieux humides que nous nous efforçons de protéger et de restaurer partout au Canada.

« Les milieux humides favorisent la biodiversité, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et aident nos collectivités à s'adapter aux changements climatiques. Continuons de travailler ensemble pour protéger et restaurer une plus grande superficie de précieuses terres humides au Canada. »

