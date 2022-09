GATINEAU, QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - « Aujourd'hui, des jeunes de notre pays et de partout dans le monde participent à une grève pour le climat et demandent au Canada et au monde entier de prendre des mesures plus énergiques en faveur du climat; je suis totalement solidaire avec eux. Afin d'assurer leur avenir, nous devons travailler ensemble pour réduire les gaz à effet de serre, protéger et conserver les espaces naturels et nous adapter aux aléas de notre nouvelle réalité climatique.

« C'est le moment pour moi d'écouter vos histoires, vos préoccupations et vos craintes, d'aller plus vite et plus loin à la recherche de solutions et d'agir pour la planète et les générations futures.

« Les changements climatiques sont une préoccupation majeure pour les jeunes. En tant que militant écologiste de longue date, j'ai été à votre place, et je comprends et je partage votre frustration envers la lenteur du changement. Mais l'unique chose à faire est de continuer de déployer rapidement des efforts pour combattre cette crise, et c'est précisément le mandat que m'a confié le premier ministre.

« Cet automne, je me joindrai à la jeunesse canadienne, aux peuples autochtones, aux entreprises, aux scientifiques et à tous les ordres du gouvernement lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) en vue d'établir un cadre ambitieux de lutte contre les changements climatiques qui s'aligne sur les objectifs à long terme de l'Accord de Paris. En décembre, le Canada sera le pays hôte de la 15e Conférence des parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La communauté internationale s'unira pour se concentrer sur la protection de la nature et la lutte contre la perte de biodiversité partout dans le monde. Ces grands événements internationaux nous offrent un espace pour solliciter des mesures plus ambitieuses. Je vous invite à vous joindre à nous dans ces discussions.

« Nous avons également créé récemment le premier Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques du Canada, qui offre un forum aux jeunes pour influencer le processus décisionnel du gouvernement. Je recueillerai leur avis pour m'assurer que le Canada conserve son sentiment d'urgence et s'efforce de prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre et atteindre ses objectifs.

« J'admire votre passion, et je vous suis reconnaissant de nous pousser à aller plus vite et plus loin. En travaillant ensemble, il est possible d'obtenir un environnement plus sain, plus sûr et plus durable. »

