OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La Journée nationale du logement est l'occasion de nous rappeler que chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi. Notre chez-soi nous relie à la collectivité où nous vivons et travaillons, et nous donne la stabilité nécessaire pour nous épanouir et prospérer. C'est un endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité et prendre soin de notre famille, de nos amis et de nos voisins.

Aujourd'hui, nous nous rappelons également que, pour un trop grand nombre de personnes, il n'est pas toujours possible de répondre à ce besoin. Les peuples autochtones sont presque trois fois plus susceptibles que les populations non autochtones de vivre dans un logement nécessitant d'importantes réparations. Le taux d'instabilité résidentielle est également plus élevé chez les personnes en situation de handicap, les personnes confrontées à des problèmes de toxicomanie, les vétérans et les groupes racialisés. Par ailleurs, les survivants de violence fondée sur le sexe, les femmes et les enfants accompagnés sont plus susceptibles d'avoir souvent recours à des refuges pour de courtes périodes.

Je tiens à rendre hommage aux Canadiens qui sont confrontés chaque jour à ces difficultés. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de nous unir avec nos partenaires du secteur du logement de tous les ordres de gouvernement, le secteur à but non lucratif, les partenaires autochtones et les organismes privés pour que nous fassions tous partie de la solution.

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a renouvelé ses efforts pour résoudre la crise du logement au Canada en lançant la Stratégie nationale sur le logement et en faisant adopter la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, qui reconnaît que le logement est un droit de la personne. Grâce au lancement du Plan du Canada sur le logement en avril dernier, notre gouvernement a continué d'élargir son rôle de chef de file dans la lutte contre la crise du logement afin de construire plus de logements, de faciliter la location ou l'achat d'un logement, ainsi que d'aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

Le gouvernement fédéral investit dans des mesures visant à accélérer la construction de logements, la simplification de la planification urbaine, la réduction des coûts de construction, les méthodes de construction novatrices et les infrastructures afin de construire davantage de logements à un prix abordable pour les Canadiens. Le Plan nous aide à rendre le rêve de la propriété accessible aux jeunes générations, à protéger les locataires, ainsi qu'à fournir des logements abordables aux étudiants, aux personnes âgées et aux membres de communautés vulnérables. De plus, il ouvre la voie à la mise en place des mesures de soutien nécessaires pour aider les personnes en situation d'itinérance à avoir accès à un logement.

En cette Journée nationale du logement, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à un logement sûr, de qualité et abordable, afin qu'ils puissent élever leur famille, bâtir leur avenir et réaliser leur plein potentiel.

