OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - « Dans un élan de force et de résilience incroyable, nos producteurs et nos entreprises alimentaires de partout au Canada devraient enregistrer une autre année record pour les exportations agroalimentaires grâce à leur travail assidu et malgré toutes les difficultés que pose la COVID-19.

Tout indique que le Canada est en voie de dépasser son record de 67 milliards de dollars d'exportations agricoles et agroalimentaires de l'an dernier. L'objectif de notre gouvernement de faire grimper à 75 milliards de dollars ces exportations d'ici 2025 se rapproche à grands pas.

Dès l'apparition de la pandémie COVID-19, notre gouvernement a agi immédiatement pour maintenir la solidité de la chaîne d'approvisionnement. Nos mesures rapides ont été très payantes. Malgré les préoccupations suscitées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, nous avons mis en place, dès le début de la pandémie, les mesures de sécurité nécessaires pour que les biens commerciaux essentiels puissent traverser nos frontières. Bien que la question de la main d'œuvre ait été préoccupante, grâce aux efforts déployés par le fédéral, entre autres, pour couvrir une partie des coûts des périodes de quarantaine des travailleurs, nous avons pu accueillir environ 85 % de notre main-d'œuvre migrante par rapport à l'an dernier.

Tout au long de la pandémie, nos clients internationaux se sont plus que jamais tournés vers le Canada comme fournisseur fiable et stable d'aliments de grande qualité pour répondre à leurs besoins. Afin d'aider nos producteurs et nos entreprises alimentaires à tirer parti des nouveaux débouchés intéressants qui s'ouvrent dans le monde, notre gouvernement a mis en œuvre d'importants accords commerciaux qui permettent aux exportateurs agroalimentaires canadiens d'accéder à des marchés clés qui représentent les deux tiers de l'économie mondiale. Aujourd'hui, environ les trois quarts de nos échanges agroalimentaires sont couverts par l'un de nos accords commerciaux.

Bien que la pandémie ait empêché nos exportateurs agroalimentaires d'entrer en contact avec des acheteurs internationaux sur le marché, nous avons changé l'angle de nos programmes pour appuyer les initiatives de marketing en ligne. Nous avons lancé une mise à jour numérique de notre marque Canada. Nous avons également élargi le programme CanExport pour aider les entreprises à mettre en œuvre des initiatives de marketing numérique. Lancé en 2019, CanExport offre jusqu'à 75 000 $ aux petites et moyennes entreprises, dont des centaines de petites entreprises alimentaires pour mieux se faire connaître dans les marchés internationaux où ils n'ont qu'une faible présence.

La diversification du commerce est un autre pilier de notre stratégie. Afin d'élargir notre clientèle et d'ouvrir de nouveaux marchés pour nos produits alimentaires, nous mettons en œuvre une stratégie dynamique de diversification des exportations. Et nous appuyons cette stratégie par des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars, pour aider les entreprises canadiennes à envisager de nouvelles possibilités d'exportation. Cela comprend une demi-douzaine de nouveaux délégués commerciaux en agriculture déployés sur les marchés mondiaux.

Lorsque nos clients étrangers voient la marque Canada, ils savent qu'ils obtiennent des produits de la meilleure qualité, cultivés par des producteurs qui prennent soin de leurs terres et de leurs animaux, et appuyés par un système de salubrité des aliments qui fait l'envie du monde entier. Nous n'hésitons jamais à faire part à nos partenaires commerciaux du sentiment de fierté que nous ressentons à l'égard du travail acharné de nos producteurs et productrices.

Les producteurs et les entreprises alimentaires du Canada respectent les règles du commerce international, et nous continuons d'appuyer l'Organisation mondiale du commerce dans le maintien et l'application d'un système commercial fondé sur des règles. Depuis son lancement en 2018, le « Groupe d'Ottawa » a aidé le Canada à jouer un rôle de chef de file sur la scène mondiale, aux côtés de pays aux vues similaires, pour promouvoir un environnement commercial international prévisible et transparent. Cela est essentiel à notre propre reprise après la COVID-19 et à la sécurité alimentaire mondiale.

Ensemble, nous continuerons d'aider les producteurs, les productrices et les entreprises alimentaires du Canada à faire croître leurs exportations et à mener la relance durable de notre économie. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau,

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Document d'information : Évolution des exportations canadiennes

Janvier à octobre 2020

Résultats globaux

De janvier à octobre 2020, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 10 %, pour s'élever à 61 milliards de dollars, comparativement à 55,5 milliards de dollars pour la même période en 2019.





Les principales destinations des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer demeurent les États-Unis, avec près de 52,7 % des exportations, la Chine avec 12,5 %, le Japon avec 6,9 % et l'Union européenne (UE) 1 avec 5,4 %. Il convient de noter que l'UE a enregistré une augmentation de la valeur de 42,7 % par rapport à la même période en 2019.





avec 5,4 %. Il convient de noter que l'UE a enregistré une augmentation de la valeur de 42,7 % par rapport à la même période en 2019. Les importations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer se sont chiffrées à 44,5 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2020, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à la même période l'an dernier.

Ventilation en fonction des principaux marchés

L'analyse de l'accroissement des échanges avec l'UE de janvier à octobre de cette année par rapport à la même période l'an dernier révèle plusieurs tendances dans des secteurs clés.





Les graines de canola représentent une grande partie de l'augmentation des exportations vers l'UE, atteignant un montant record de 949 millions de dollars pour les dix premiers mois de 2020, soit une augmentation de 183,3 % par rapport à la même période en 2019.





représentent une grande partie de l'augmentation des exportations vers l'UE, atteignant un montant record de 949 millions de dollars pour les dix premiers mois de 2020, soit une augmentation de 183,3 % par rapport à la même période en 2019.

La plus grande partie de l'augmentation des exportations de graines de canola est attribuable aux exportations vers la France (431,2 millions de dollars ou +278,9 %), et à d'importantes augmentations vers l'Allemagne (203,8 millions de dollars ou +124,4 %) et les Pays-Bas (182,1 millions de dollars c. 0 en 2019).





(431,2 millions de dollars ou +278,9 %), et à d'importantes augmentations vers l'Allemagne (203,8 millions de dollars ou +124,4 %) et les Pays-Bas (182,1 millions de dollars c. 0 en 2019).

Les exportations canadiennes de blé dur vers l'Italie ont augmenté de 75,7 % par rapport à la même période en 2019, et totalisent 359,4 millions de dollars (ce qui représente un niveau record pour la période de janvier à octobre.)

Analyse par principaux secteurs

Un certain nombre des principales exportations agroalimentaires du Canada ont augmenté de janvier à octobre 2020, comparativement à la même période en 2019. Toutefois, les exportations de poisson et fruits de mer ont continué de diminuer (de 12,4 %) et les exportations de bœuf, de frites surgelées et de bovins vivants (à l'exclusion du bison) ont connu des baisses marginales de 1,1 %, 1,0 % et 8,5 %, respectivement, au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019.





ont augmenté de janvier à octobre 2020, comparativement à la même période en 2019. Toutefois, les exportations de poisson et fruits de mer ont continué de diminuer (de 12,4 %) et les exportations de bœuf, de frites surgelées et de bovins vivants (à l'exclusion du bison) ont connu des baisses marginales de 1,1 %, 1,0 % et 8,5 %, respectivement, au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019. Les exportations de graines de canola ont augmenté de 49,5 % au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019, pour se situer à 5,1 milliards de dollars. Des augmentations considérables ont été observées en Chine (+430 millions de dollars ou +60 %), en France (+278,9 millions de dollars ou +183,2 %) et aux Émirats arabes unis (+235,2 millions de dollars ou +89,3 %), soit des exportations respectives de 1,2 milliard de dollars, 431,1 millions de dollars et 499 millions de dollars de janvier à octobre 2020. D'autres augmentations importantes ont été observées au Japon (+149 millions de dollars ou +16,6 %), au Mexique (+129,3 millions de dollars ou +27,3 %), aux Pays-Bas (+182,1 millions de dollars ou +100 %) et en Allemagne (+124,3 millions de dollars ou +156,3 %).





ont augmenté de 49,5 % au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019, pour se situer à 5,1 milliards de dollars. Des augmentations considérables ont été observées en Chine (+430 millions de dollars ou +60 %), en (+278,9 millions de dollars ou +183,2 %) et aux Émirats arabes unis (+235,2 millions de dollars ou +89,3 %), soit des exportations respectives de 1,2 milliard de dollars, 431,1 millions de dollars et 499 millions de dollars de janvier à octobre 2020. D'autres augmentations importantes ont été observées au Japon (+149 millions de dollars ou +16,6 %), au Mexique (+129,3 millions de dollars ou +27,3 %), aux Pays-Bas (+182,1 millions de dollars ou +100 %) et en Allemagne (+124,3 millions de dollars ou +156,3 %). Les exportations de blé dur ont augmenté de 25,9 % au cours des dix premiers mois de 2020, pour se situer à 1,6 milliard de dollars. Les principales destinations qui expliquent cette augmentation sont l'Italie (+154,8 millions de dollars ou +75,7 %), le Maroc (+107,6 millions de dollars ou +48,2 %), le Japon (+48,5 millions de dollars ou +113,6 %), le Nigéria (+49,1 millions de dollars ou +361,7 %) et l'Espagne (+30,7 millions de dollars ou +100 %).





ont augmenté de 25,9 % au cours des dix premiers mois de 2020, pour se situer à 1,6 milliard de dollars. Les principales destinations qui expliquent cette augmentation sont l'Italie (+154,8 millions de dollars ou +75,7 %), le Maroc (+107,6 millions de dollars ou +48,2 %), le Japon (+48,5 millions de dollars ou +113,6 %), le Nigéria (+49,1 millions de dollars ou +361,7 %) et l'Espagne (+30,7 millions de dollars ou +100 %). Les exportations de porc et de produits de porc ont augmenté de 21,9 % au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019, pour s'établir à 4,2 milliards de dollars. La Chine arrive en tête de toutes les destinations des exportations, qui s'élèvent à 1,4 milliard de dollars (+945 millions de dollars ou +191,9 %). Le Japon était la deuxième destination des exportations canadiennes de porc et de produits du porc, se situant à 1,2 milliard de dollars (+36,1 millions de dollars ou +3,1 %), et les États-Unis étaient le troisième marché en importance, atteignant 1 milliard de dollars (+14,9 millions de dollars ou +3,1 %). Bien qu'il s'agisse d'un marché plus petit, les exportations vers le Vietnam ont connu une hausse notable de 36,6 millions de dollars (317,1 %), pour s'établir à 48,2 millions de dollars au cours des dix premiers mois de 2020.





ont augmenté de 21,9 % au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019, pour s'établir à 4,2 milliards de dollars. La Chine arrive en tête de toutes les destinations des exportations, qui s'élèvent à 1,4 milliard de dollars (+945 millions de dollars ou +191,9 %). était la deuxième destination des exportations canadiennes de porc et de produits du porc, se situant à 1,2 milliard de dollars (+36,1 millions de dollars ou +3,1 %), et les États-Unis étaient le troisième marché en importance, atteignant 1 milliard de dollars (+14,9 millions de dollars ou +3,1 %). Bien qu'il s'agisse d'un marché plus petit, les exportations vers le ont connu une hausse notable de 36,6 millions de dollars (317,1 %), pour s'établir à 48,2 millions de dollars au cours des dix premiers mois de 2020. Les exportations de lentilles ont augmenté considérablement au cours des dix premiers mois de 2020, pour atteindre 2 milliards de dollars et afficher une hausse de 968,3 millions de dollars ou 94,6 % par rapport à la même période en 2019. L'Inde est maintenant le principal débouché de toutes les exportations canadiennes de lentilles, avec 687,6 millions de dollars (+374,5 millions de dollars ou +119,6 %), un niveau record pour ce marché pour la période de janvier à octobre. Les exportations vers la Turquie, qui se situent à 313,3 millions de dollars (+234,9 millions de dollars ou +300 %) suivent. Les exportations vers les Émirats arabes unis ont également connu une forte hausse de 79,7 millions de dollars (83,1 %) pour atteindre 175,7 millions de dollars au cours de la même période.





ont augmenté considérablement au cours des dix premiers mois de 2020, pour atteindre 2 milliards de dollars et afficher une hausse de 968,3 millions de dollars ou 94,6 % par rapport à la même période en 2019. L'Inde est maintenant le principal débouché de toutes les exportations canadiennes de lentilles, avec 687,6 millions de dollars (+374,5 millions de dollars ou +119,6 %), un niveau record pour ce marché pour la période de janvier à octobre. Les exportations vers la Turquie, qui se situent à 313,3 millions de dollars (+234,9 millions de dollars ou +300 %) suivent. Les exportations vers les Émirats arabes unis ont également connu une forte hausse de 79,7 millions de dollars (83,1 %) pour atteindre 175,7 millions de dollars au cours de la même période. Les variations d'un mois sur l'autre en 2020 montrent une augmentation de 16,8 % en octobre 2020 par rapport à septembre 2020, avec des augmentations notables enregistrées pour les fèves de soya (sauf les semences) (+337,7 millions de dollars), les graines de canola (+120 millions de dollars) et le blé dur (sauf les semences) (+102,7 millions de dollars). Des baisses ont été observées pour les pois secs (-97 millions de dollars), le homard frais vivant (-36,6 millions de dollars) et les poivrons frais (-28,7 millions de dollars).

____________________________ 1 L'UE comprend les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

