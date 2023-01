Déclaration de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sur la santé mentale

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ -

Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a publié la déclaration suivante pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause :

"En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée d'une région agricole, je sais que l'agriculture, c'est la passion de travailler sa terre et d'élever ses animaux. C'est la fierté de contribuer à nourrir le monde de façon durable. C'est l'espoir de transmettre à ses enfants ce qu'on a construit, souvent à la suite de ses parents et de ses grands-parents.

Être productrice ou producteur agricole, c'est aussi extrêmement exigeant. Et c'est particulièrement stressant ces temps-ci, à cause des prix des intrants et des taux d'intérêts qui sont élevés, des maladies qui frappent les animaux ou les plantes, des événements climatiques qui sont imprévisibles et de la pénurie de main-d'oeuvre qui perdure.

Dans ce contexte, il faut éviter l'isolement, partager ses rêves et ses angoisses avec ses proches ou avec des professionnels. C'est correct d'aller chercher de l'aide, c'est même sage. Il existe des ressources spécialisées dans le monde agricole qui comprennent cette réalité bien particulière.

Le Centre canadien pour le bien-être agricole, la Fondation Do More Ag, ou encore l'organisme Au cœur des familles agricoles font un excellent travail de terrain. Ils apportent leur soutien aux agricultrices et agriculteurs qui en ont besoin et je les en remercie.

En cette Journée Bell Cause pour la cause, je vous invite à prendre conscience de l'état de votre propre santé mentale et à être attentif à celle de vos proches. Osez parler de santé mentale et osez aller chercher de l'aide, ça sauve des vie.

Découvrez des ressources en santé mentale pour les productrices et producteurs agricoles sur la page Web d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Vous pouvez également vous référer à l'assistance disponible dans votre région.

Notre agriculture canadienne est promise à un bel avenir. Ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide pour traverser la tempête. Après la pluie, le soleil brillera à nouveau. »

