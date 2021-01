Journée Bell Cause pour la cause

OTTAWA, ON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Ces derniers mois, beaucoup de gens autour de nous ont vécu de la détresse psychologique. En cette période de crise, nous avons besoin plus que jamais de nous épauler les uns les autres, tout en n'oubliant pas, d'abord, de prendre soin de soi-même.

En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, je peux vous dire que pour les travailleurs du secteur, les sources de stress n'ont vraiment pas manqué cette année. L'agriculture, c'est du sept jours sur sept. Les producteurs et productrices sont souvent isolés et ils sont habitués à en prendre beaucoup sur leurs épaules.

On pense toujours que tout va bien et qu'on peut s'en sortir seul, mais des fois, en parler ça peut vraiment faire toute la différence. Un coup dur, ça peut arriver à tout le monde - homme ou femme, jeune ou moins jeune - et personne ne devrait hésiter à aller chercher de l'aide quand il ou elle en a besoin.

Alors je profite de la Journée « Bell cause pour la cause » pour vous inviter à parler de santé mentale. La santé mentale ce n'est PAS un tabou.



Contactez un ami, un voisin, un parent éloigné pour prendre ou donner de vos nouvelles. Utilisez les médias sociaux pour faire tomber les préjugés. Chaque geste compte!

Parlez de santé mentale au travail aussi. La santé mentale fait souvent partie des sujets abordés dans les conférences des associations professionnelles du secteur agricole.

J'invite tous les producteurs et productrices agricoles et les autres entrepreneur(e)s du secteur à se renseigner sur l'initiative Cultiver la résilience de Financement Agricole Canada, qui est là pour vous faciliter l'accès à des ressources en santé mentale dans votre région. Il y a aussi d'autres initiatives menées par des organismes du secteur comme Au cœur des familles agricoles au Québec qui fait un travail formidable avec ses travailleuses et travailleurs de rangs.

Peu importe comment vous vous y prenez, faites de votre bien-être une priorité.

Bonne santé!

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

En avril 2017, le gouvernement fédéral a annoncé un financement ciblé de 5 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale. Cet investissement vise en particulier à améliorer l'accès et à raccourcir le temps d'attente pour obtenir du soutien en santé mentale afin d'aider les familles, notamment les enfants et les jeunes de moins de 25 ans.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a aussi annoncé un investissement de 240,5 millions de dollars qui appuiera le portail en ligne Espace mieux-être Canada . Ce portail offre aux Canadiens un accès gratuit à des ressources, à des outils et à des services de soutien professionnels pour favoriser le mieux-être et la résilience, ainsi qu'à des services de santé mentale et de toxicomanie.

. Ce portail offre aux Canadiens un accès gratuit à des ressources, à des outils et à des services de soutien professionnels pour favoriser le mieux-être et la résilience, ainsi qu'à des services de santé mentale et de toxicomanie. Financement agricole Canada (FAC) travaille activement à mieux faire connaître les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale et les ressources offertes grâce à l'initiative Cultiver la résilience. FAC a envoyé le cahier Cultiver la résilience à plus de 170 000 résidences rurales au Canada .

(FAC) travaille activement à mieux faire connaître les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale et les ressources offertes grâce à l'initiative Cultiver la résilience. FAC a envoyé le cahier à plus de 170 000 résidences rurales au . De plus, grâce à des investissements dans les communautés, FAC fournit du financement à des initiatives en santé mentale dans les régions rurales et le secteur de l'agriculture. L'organisme travaille également à la sensibilisation sur la santé mentale en établissant des partenariats avec diverses organisations.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

