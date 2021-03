OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - « Un peu plus de 110 jours se sont écoulés depuis que nous avons offert aux provinces d'améliorer le programme Agri-stabilité. Nous demandons aux trois provinces des Prairies d'indiquer clairement si elles vont signer ou non.

Nous aimerions savoir : avez-vous présenté la proposition à vos premiers ministres et à vos cabinets? Sont-ils favorables à ces changements?

Le 27 novembre 2020, le gouvernement fédéral a proposé d'éliminer la limite de la marge de référence, laquelle sert uniquement à réduire le paiement aux producteurs, et de porter le taux d'indemnisation à 80 %. Ces mesures pourraient mener à une augmentation de 50 % du paiement provenant d'Agri-stabilité, soit 170 millions de dollars à l'échelle nationale, une somme qui serait versée directement aux producteurs qui en ont le plus besoin.

Comme l'explique l'Agricultural Producers Association of Saskatchewan, avec ces changements, un producteur céréalier exploitant une ferme de 2 000 acres recevrait près de 75 000 $ au lieu de 4 000 $. Nous savons que c'est ce qu'ont demandé les producteurs d'un bout à l'autre du pays.

Nous attendons toujours une réponse claire de la part des trois provinces des Prairies afin d'établir un consensus solide pour adopter les changements proposés.

À la demande des ministres des Prairies, nous convoquerons une autre réunion fédérale-provinciale-territoriale. Afin d'assurer que cette réunion soit productive et que nous sommes en mesure de produire les résultats tant attendus par les producteurs, nous préférons convoquer ladite réunion seulement lorsque les ministres auront une décision en main. Les discussions ont été nombreuses, et les Canadiens s'attendent à ce que nous agissions.

Cette année, la date limite d'inscription à Agri-stabilité est le 30 avril 2021. Nous devons mettre en œuvre ces changements avant la date limite pour inciter un plus grand nombre d'agriculteurs à s'inscrire et pour augmenter le taux de participation au programme. Ces modifications sont absolument nécessaires à court terme.

Les discussions sur le prochain cadre stratégique quinquennal, qui entrera en vigueur en 2023, ont commencé. Dans le cadre du processus de consultation, nous examinerons les changements à plus long terme. Toutefois, les consultations sur les correctifs à long terme pour la série de programmes de gestion des risques de l'entreprise ne devraient pas se faire au détriment des correctifs à court terme à Agri-stabilité que les agriculteurs demandent aujourd'hui. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

