Ligne d'aide :

Il existe une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre un soutien en santé mentale à quiconque a besoin d'aide affective par rapport aux femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Des services de soutien en santé et en culture sont également offerts pour les FFADA : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1548700698392/1548701361628

Le soutien pourrait comprendre du counseling professionnel axé sur la guérison, du soutien émotionnel comme l'écoute et l'aiguillage vers des services supplémentaires, ainsi que de l'aide adaptée à la culture axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ , ON, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« En janvier 1992, une femme salish de la côte était brutalement assassinée rue Powell, dans le Downtown Eastside, à Vancouver. C'est cet événement tragique qui a poussé d'autres femmes à agir et à se rassembler pour commémorer la perte de femmes et filles autochtones. Ces sentiments de colère, de frustration et de désespoir sont à l'origine de la Marche commémorative des femmes, qui se déroule chaque année.

« Cette année marque le 31e anniversaire de la première Marche commémorative des femmes à Vancouver. Chaque année, le 14 février, sous la conduite de femmes et d'Aînés autochtones, des personnes de tous les horizons se rassemblent pour défiler, pleurer les femmes disparues ou assassinées et honorer leur mémoire. Elles écoutent les familles des femmes et défilent dans les rues en déposant des roses aux endroits où des femmes ou des filles autochtones ont disparu ou ont été assassinées, et elles tiennent une cérémonie. Elles rendent hommage aux familles et aux survivantes de la violence physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

« Des décennies plus tard, cette marche commémorative continue d'attirer l'attention sur la nécessité d'agir. Elle s'est propagée en dehors du Downtown Eastside de Vancouver et des territoires des Salish de la Côte et se déroule dans des villes de tout le pays, comme Toronto, Ottawa, Montréal, Winnipeg, Saskatoon, St. John's, Calgary, Edmonton et d'autres.

« En rendant hommage aux familles et aux survivantes d'actes de violence odieux et absurdes, il est important que nous réfléchissions à ce qui reste à faire pour empêcher de tels actes et aux moyens de mieux soutenir les survivantes sur la voie du rétablissement et les familles et communautés endeuillées. Au Canada, trop de femmes vivent encore dans la peur de la violence, et les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones sont beaucoup plus exposées à la violence que les femmes non autochtones. Par l'intermédiaire de la Voie fédérale, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national relativement aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, nous agissons pour mettre fin à la violence et au racisme systémique à l'origine de ce problème.

« En nous écoutant mutuellement et en travaillant ensemble, nous pouvons agir pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues, assassinées ou qui ont survécu à des violences sexistes ou racistes ont à jamais une place dans nos cœurs et nos esprits. Nous rendons hommage à l'esprit et à la mémoire des vies anéanties en organisant des événements tels que la Marche commémorative des femmes. Nous contribuons à la guérison des familles et des survivantes, et nous agissons pour protéger les prochaines générations. Grâce à la vigilance, à l'éducation et à des mesures positives, nous pouvons bâtir un Canada sans violence sexiste et raciste pour tous. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]