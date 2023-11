LONGUEUIL, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Réunion d'experts sur l'initiative « L'espace pour les femmes »

Du 30 octobre au 2 novembre 2023, le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies et l'Agence spatiale canadienne ont coorganisé la 4e réunion d'experts sur l'initiative « L'espace pour les femmes ». Des experts du secteur spatial mondial ont convergé vers Montréal pour discuter des efforts à consentir pour renforcer la capacité des participants de promouvoir et de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur spatial. La réunion a aussi mené à la création d'une boite à outils sur l'intégration de la dimension de genre dans le secteur.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré ce qui suit :

« Le Canada joue un rôle de premier plan dans les efforts destinés à rendre le secteur spatial accessible et inclusif. Comme ce secteur évolue rapidement, nous devons poursuivre notre travail en ce sens afin de donner aux femmes et aux filles les moyens d'y faire carrière ainsi que de poursuivre des études en science, en technologie, en génie ou en mathématiques. Pour y parvenir, il faut tout d'abord déterminer ce qui empêche les femmes et les filles de faire valoir leurs talents dans le secteur et lever ces obstacles.

Je suis fier de constater que le Canada réunit des experts du monde entier pour discuter de ces questions fondamentales. Nous nous sommes engagés à favoriser l'inclusion dans le secteur spatial et à tirer le meilleur parti des connaissances, des compétences et des talents de notre main-d'œuvre. Disposer d'une main-d'œuvre représentative de la diversité de la population canadienne favorise l'innovation et la croissance économique, ce qui permet à tous les Canadiens de profiter des avantages des activités spatiales et au Canada de rester un chef de file mondial du secteur spatial. »

Site Web : https://asc-csa.gc.ca/

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]