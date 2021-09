OTTAWA, ON, le 3 sept. 2021 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, les professionnels de la santé travaillent sans relâche pour endiguer la propagation de la COVID-19, traiter les patients et contribuer aux interventions de la santé publique.

Nous avons affronté l'incertitude, mis nos vies en danger et travaillé pendant de longues heures, semaines et mois pour venir en aide à nos patients et aux membres du public. Nous n'avons pas choisi cette profession pour faire l'objet d'intimidation, d'attaques et de propos violents proférés par celles et ceux qui ne souscrivent pas à la science ou aux conseils de la santé publique.

Malheureusement, les messages des groupes qui s'opposent à la vaccination se sont intensifiés au cours des dernières semaines; dans certaines villes et communautés, nous assistons à des manifestations de plus en plus nombreuses qui bloquent l'accès à des milieux de soins de santé essentiels et démoralisent les travailleurs de la santé.

Ces travailleurs de la santé, qui travaillent sans relâche depuis de longs mois, sont victimes d'intimidation et de harcèlement, simplement parce qu'ils font leur travail. C'est injuste et inacceptable, un point c'est tout. Nous vivons une crise sanitaire sans précédent.

En médecine, nous nous appuyons sur des faits scientifiques, des données probantes et des recherches rigoureuses. La pandémie n'a fait que souligner l'importance d'adhérer à ces principes. Nous avons endigué des éclosions de COVID-19, traité des patients et mis au point des vaccins salvateurs.

Mais la pandémie n'est pas encore terminée. Alors que nous faisons face à une quatrième vague et à la propagation du variant Delta extrêmement contagieux, les enjeux sont considérables.

Il n'aura jamais été aussi important de soutenir nos collègues du secteur de la santé et de condamner toute menace en ligne ou en personne. C'est tout simplement inacceptable.

Katharine Smart, M.D., présidente de l'AMC Adam Kassan, M.D., président de l'AMO

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour entrevues ou autres détails, veuillez communiquer : Relations médiatiques de l'AMC : relationsmé[email protected], 613-807-0457; Relations médiatiques de l'OMA : [email protected], 416-340-2862