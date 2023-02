Déclaration de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec suivant le dépôt du projet de loi encadrant le recours aux agences de placement

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) tient à saluer le geste posé aujourd'hui par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, visant à mieux encadrer le recours à la main-d'œuvre indépendante.

« L'AELDPQ salue le dépôt du projet de loi n°10, Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux. Le ministre Dubé passe donc de la parole à l'acte pour encadrer le recours aux agences privées de placement par le réseau de la santé qui fait augmenter les coûts de façon considérable.

Au cours des trois dernières années, le coût total du recours à la main-d'œuvre indépendante a presque triplé de 2019 à 2021, passant de 10,7 M$ à 28,3 M$ pour les établissements privés non conventionnés. Cette augmentation fragilise les établissements et affecte directement leur capacité à investir dans l'amélioration des milieux de vie, de leurs immeubles et de leur structure locative ainsi que dans de meilleures conditions de travail pour leurs employés.

En plus d'un meilleur encadrement, l'AELDPQ estime toutefois essentiel d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et d'assistance au sein du réseau et dans tous les milieux de vie pour les personnes aînées et vulnérables. » - Paul Arbec, président de l'AELDPQ

